一周軍聞》文金會發表宣言宣布韓戰結束

4 月 22 日至 28 日國內重要軍事新聞

國軍預計 5 月實施「漢光 34 號演習」， 6 至 9 月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」。國防部表示，漢光 34 號演習將於 5 月底左右完成兵棋推演，6 月 4 日開始以五天四夜展開實兵驗證。

解放軍 24 至 25 日將在浙江舟山黃大洋海域實彈演習，國防部官員 24 日表示，這次解放軍在舟山島東北沿海劃定的禁航範圍約為 5x10 公里，規模較泉州灣演習小。

為避免航空公司挖角、提高空軍飛官留營誘因，傳出空軍向國防部爭取提高飛行人員勤務加給，方案正在研擬中。但是航空業者表示，全球機師供不應求，且中國大陸航空公司祭出比台灣業者更高薪挖人，空軍的加薪留人效果仍有限。

反軍人年改退伍軍人團體 25 日在立法院外和警察、記者爆發衝突，造成抗議民眾、警察與記者多人受傷。國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正 26 日表示，抗議行為不妥，他也於 26 日下午探視反年改抗議受傷的民眾。

4 月 22 日至 28 日國外重要軍事新聞

美國總統川普為了增加國內就業機會， 25 日宣布自 6 月起，美國政府對外國軍售的行政附加費將從 3.5% 調降為 3.2% ，未來我國向美國買武器或許會比較便宜。

日本安倍政府在 2014 年放寬武器出口限制，允許出售武器跟盟邦，但是至今仍未有外銷成績。為了爭奪德國與法國下一代反潛機訂單，25 日傳出日本政府考慮以 P-1 反潛機為基礎，與外國廠商合作研發新反潛機。

眾所矚目的文金會 27 日在板門店「和平之家」（ Peace House ）登場。北韓領導人金正恩在胞妹金與正陪同下，與南韓總統文在寅會面，並於下午發表聯合聲明，宣布韓戰結束，將於今年簽署和平協議。不過，過去兩韓峰會簽署的宣言，北韓都沒遵守，因此認為朝鮮半島和平能否到來，關鍵除了一個多月後舉行的川金會，還有北韓是否真的願意實踐和平。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』