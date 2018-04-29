不能只買心安防癌險這麼保防護一加一更周延

根據衛生福利部統計，癌症已連續 34 年居國人十大死因榜首，治療癌症所費不貲，除了健保給付以及基本的醫療保險金，以癌症保險增加自身保障相當普遍。壽險業者指出，市面上的防癌險主要可區分為「一次給付型」和「分項給付型」兩種類型，前者是保戶確診罹癌時，理賠金就可一次整筆給付，可說是病患的「及時雨」，後者則針對病患所接受的治療項目，分項給付，讓保戶在後續的治療過程無後顧之憂。



元大人壽商品精算部副總經理張銘修表示，癌症治療常見住院進行手術、放射線治療、化學治療，隨著醫療科技進步，標靶藥物注射、口服等新應用療法也呈增加趨勢，並使癌症患者存活率提高。然而，癌症治療往往長達數年，自費購買新式標靶藥物，或是病患須長期照護，支出的龐大費用都是病患與家屬的沉重負擔。癌症保險有損失補償的功能，不能只是「買心安」，更要買得對。

康健人壽商品開發與行銷傳播部副總經理唐家舜也指出，有鑑於醫療科技進步，過去被視為絕症的癌症，因為各種新式療法與藥物的出現而逐漸轉變為可治療、控制的疾病，但醫藥與治療的支出卻也因此大幅增加。「360° 康健指數」調查就發現，有 4 成的人目前沒有足夠的保險因應重症醫療開支，凸顯癌症風險轉移與保障規畫成為個人當務之急，而針對癌症持續、復發、轉移、新癌症等保障缺口，民眾需要透過商業保險商品來滿足全方位的癌症保障需求，補強長期以來被忽略的風險缺口。



雖然防癌險有「一次給付型」和「分項給付型」兩種類型，但目前市面上也出現一次給付型的升級版，張銘修表示，一次給付型升級版保單，不但當保戶確診罹癌、理賠金整筆給付給予「及時雨」。同時，因應可能給付的自費標靶藥物及新式療程的需求，更額外針對男女性生殖器、男性女乳房、肝及肝內膽管、氣管與支氣管及肺共 6 項特定癌症，再多加碼給付保險金額 20%，給付後契約終止，保戶無須再繳交保費。



同時，隨著保單年度增加一般癌症給付額度，第 1 至 5 保單年度內享有保險金額 100% 保障，第 6 至 10 保單年度提升至保險金額 110%，第 11 保單年度起提升至保險金額 120%；另外，繳費期間若因意外導致第 1 至 6 級殘廢，確定殘廢隔日起豁免未來各到期日應繳的保險費。



另由於癌症目前已被列為慢性疾病，通常需要較長的治療時間，除了「及時雨」供病患彈性運用，若再加上「分項給付型」的防癌險能在往後的療程予以精準協助，防護網才會完整。

張銘修建議，民眾可考量自身經濟狀況，補足全方位的癌症保障，對於癌症險額度是否足夠，可根據各式「標靶藥物」花費來評估。目前選擇口服標靶藥物等新種療程的民眾越來越多，以乳癌標靶治療藥物「賀癌平」為例，每 3 周須施打 1 劑、持續 1 年，費用約 80 萬元至 100 萬元，因此女性預防乳癌風險購買癌症險時，建議規畫重點為「保額能否涵蓋癌症治療所需花費」。

也由於女性乳癌發生率排第一，癌症治療花費也高居前二名，台灣人壽也建議，像活躍於職場、獨立自主的閃耀單身女性們，由於沒有養育下一代的壓力，經濟寬裕可運用的資金較多，可為自己規畫儲蓄型癌症險，雖然保費較高，但兼具儲蓄與癌症保障功能，保本又防癌，為自己儲蓄未來。

至於照顧家人無微不至又精打細算的家庭主婦，不但要顧及家庭開銷，還有子女教育金，可能預算較少，台灣人壽建議可運用主約附加癌症險附約的方式來降低保費支出，並依預算上限規畫終身或定期型。如手頭較寬裕者，可在主約附加終身型癌症附約，限期繳費，保障終生；預算較少者則可選擇 1 年期附約，用少少的保費換得高額癌症保障。

此外，隨著醫療科技進步，罹癌後的存活期間越來越長，然而目前罹癌後能投保醫療類保險商品的可能性幾乎為零，目前市面上也出現亞洲首張癌後醫療專屬保單。國泰人壽執行副總林昭廷就表示，這類保單讓罹癌後的民眾也能輕鬆取得所需保障，提供已罹患大腸癌或乳癌等 12 項原發性癌症任一項之國人投保機會，只要提供相關診斷紀錄並通過核保，即可享有手術醫療及住院醫療等保險給付，投保年齡為 20 至 65 歲，最低日額為新台幣 500 元。

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