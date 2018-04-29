八大遊戲業者結盟群幕貝果催生台灣原創遊戲募資平台

▲群募貝果由遊戲橘子創立， 2017 年轉型為娛樂遊戲募資平台，催生台灣多款原創遊戲並打入歐美市場。圖左為群募貝果 CEO 陳威光。（圖／記者 易皓瑜 攝 , 2018.04.28） ▲群募貝果由遊戲橘子創立， 2017 年轉型為娛樂遊戲募資平台，催生台灣多款原創遊戲並打入歐美市場。圖左為群募貝果 CEO 陳威光。（圖／記者 易皓瑜 攝 , 2018.04.28）

開發屬於台灣自家的原創遊戲不再是夢！8 家業者於今（ 28 ）日 2018 GDC 分享大會宣布成立「獨立遊戲生態圈聯盟 TIGEA (Taiwan Indie Game Ecosystem Alliance) ，串起遊戲開發過程中，從早期投資、孵化育成、群眾集資、媒體與宣傳、海內外發行等各種資源。

獨立遊戲生態圈聯盟 TIGEA 是由群募貝果發起。成員還包括巴哈姆特、創夢市集、 GASH 樂點、 Manapool 、 TGDF 、 Twitch 以及唯晶科技。

群募貝果是遊戲橘子於 2014 年 9 月推出的群眾募資平台， 2017 年正式轉型為遊戲娛樂集資平台，協助多起獨立遊戲團隊成功獲得早期支持跟市場曝光，例如：台灣遊戲開發集資前兩名《艾薩克傳 x 永恆典藏》、《東周列萌志》等。

在接觸諸多遊戲團隊過程中，台灣年輕世代充分展現對於遊戲開發與原創 IP 的創意與活力。群募也了解到獨立遊戲非常缺乏從投資到發行各層面的資源，為了支持台灣遊戲原創 IP ，讓獨立遊戲團隊擁有更多資源面向市場，群募貝果決定邀集業界夥伴共同成立聯盟。群募貝果 CEO 陳威光表示，聯盟不只要支持台灣原創遊戲的創作，未來更要將這些遊戲推向歐美市場。

除了群募貝果之外，聯盟成員也長期各自支持獨立遊戲發展。例如，巴哈姆特長期報導獨立遊戲作品，舉辦 ACG 原創大賽；唯晶科技近年來與眾多獨立遊戲團隊合作，以投資或代理發行的方式將台灣優質作品傳播至海外市場。例如由赤燭團隊打造的新作《還願》及射擊遊戲《 Rabi - Ribi 》。除此之外，讓多款遊戲爆紅的全球最大遊戲實況平台 Twitch 與 GASH 樂點也將推出與獨立遊戲團隊相關的服務。

聯盟成立至今，除了建立獨立遊戲的資源整合，讓台灣在地新興遊戲業者得到後備支援外，更要帶領這些創作者進入海外市場，促成更多商業合作。想得到 TIGEA 的支持，可以透過 TIGEA 官網與各聯盟成員聯繫。通過審核後，即可加速早期開發資源上的支持以及商業優惠條件，對獨立遊戲作品或團隊而言，皆是一大福音。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』