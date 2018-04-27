【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

昨天期現貨背離，今反彈

下週留意加權日 KD

【盤勢分析】

美股週四大漲，台股為何會開高震盪洗盤後又拉尾盤，這樣的盤勢，哪些類股可留意，哪些又需要避開？相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權日 KD 死亡交叉些許收斂，指數上漲 64.85 點！週 KD 死亡交叉，所以股票不能追，震盪壓回要買再布局即可！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數出現震盪，而行情延續昨日【中階版】並配合高階版 (先破低再衝高)，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，外資連翻賣超，台幣持續貶值，所有行情皆是：發散→收斂→盤整→在發散，當賣壓慢慢減緩後，多頭的機會就會來臨

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+10.5)，5483 中美晶 (+2.5 收 131)，6182 合晶 (+0.6 收 46.5 元)、3532 台勝科 (+3.5)，3707 漢磊 (+0.4)、3016 嘉晶 (+1.65)，可留意 SUMCO 股價！

◎【被動元件】在鋁止穩及國巨合併君耀出現合併題材下：2327 國巨 (停盤)、2492 華新科 (+17 漲停)、2456 奇力新 (+6.7 盤中逼近漲停)、3068 美磊 (盤中漲停)、6173 信昌電 (盤中逼近漲停)、3026 禾伸堂 (+7.5)、3624 光頡 (+2.3)、5317 凱美 (+3.5)、2375 智寶、6127 九豪 (+1.7)、8043 蜜望實 (+2.7)、6449 鈺邦 (+2.7)、2428 興勤、6284 佳邦 (盤中漲停)、6175 立敦 (+2.4)、3236 千如 (+1.7)、2472 立隆、2478 大毅 (+5.1 漲停板)、5255 美桀 (+2.5)、6422 君耀 (+2.7)，下週需留意爆量不漲的短線調節點！

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (+5)、4721 美琪瑪 (今低 94 收 97)、4739 康普 (+8 收 120)，1536 和大 (+3.5)、2231 為升 (+26.5)、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 及中國華友鈷業走勢的走勢

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化，留意法人進出！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(+17.5 收 192.5 漲停板)，3661 世芯(+12 元收 136.5 漲停板)、3228 金麗科(+1 收 42.5)、3035 智原(低 56.7 收 62) ，3443 創意(+17)、5386 青雲(+4.4)、2425 承啟(+1.1)、2465 麗臺(+2.15 收 23.75 漲停板)、2376 技嘉、3515 華擎(+6.1 收 79.6) ，留意比特幣走勢