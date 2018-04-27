【運達投顧】五月台股強弱指標在韓股

◆盤勢分析

昨天美股財報表現不錯在 FB 與超微的大漲帶動美股出現大漲，但是台股與亞股卻開高走低可見國際股市仍處於不穩定的狀況，下週五月的開始台股的動向該如何分析？重點如下：

1. 昨天美股財報表現不錯 FB 漲了 9% 多，也帶動道瓊大漲約 1%、高科技股約 2%，可是我們就美股的結構來看台積電收平盤、蘋果小漲 0.35%、特斯拉漲 1.7%、高通漲 1.4%、IBM 漲 0.5%，可見重量級的個股並沒有出現明顯的止穩上攻，尤其目前美中貿易戰，美國日前除了逞罰中興通訊現在針對華為調查，影響到富士康 (鴻海)、台積電、聯發科、矽品等大廠，美股昨天漲但台積電 ADR 留上影線只收平盤可見權值股不強台股空間不大，所以指數只能先在年線附近走區間。

2. 昨天美元仍續創新高，由於 5/3 聯準會將召開利率決策會議不管是否升息 6/4 還會有會議，可見美元要走弱的空間不大，所以 10 年期公債殖利率現階段維持在 3% 附近支撐美元強勢，以此來看亞洲匯率貶值的壓力仍重，今天新台幣匯率貶多後稍有升值，不過這是市場趨勢接下來反而要留意南韓股市與匯率，因為今天文金會南韓股市表現卻開高走低，目前南韓股市是亞洲股市最強的，若是有利多的南韓股市都不穩定那麼就要預防是否有走補跌的現象，尤其外資前天在南韓股市創 5 年來單日最大淨匯出，這是在韓圜還未貶值就出現資金外流，若是韓圜出現競貶那麼南韓股市一定會有更大的壓力，所以五月份的觀盤重點在南韓股市若出現破年線台股就會有續跌的空間。

3. 以籌碼來看，外資現在多單只有 2.8 萬口，三大法人的總倉位是負的 3704 口三大法人並沒有翻多的跡象，融資在本週賣了 45 億元現在水位在 1735 億，若融資以指數在 2 月初落底時的融資 1621 億元來看，融資的減幅還不夠，所以五月中旬台指期結算前要留意融資還有減肥的賣壓，且當融資大減時通常也是投信基金贖回的時刻，因此 5 月份注意賣壓會落在融資跟投信基金持股。

4. 台股技術面現在已經出現月季線的死亡交叉，這幾乎是這一年多來第一次確定的空方趨勢，由於未來一個月月季線的成本都還在高檔區所以趨勢的成型很難在短時間扭轉，除非指數連續三天出量上攻否則未來還是會在空方趨勢的壓力下持續探底洗籌碼，這個壓力會以電子股為主，所以高位階電子股還是要避開，今天高檔走空的股票有聯亞台郡聯鈞美琪瑪可承聯貿… 等，昨天說明在台積電破線走跌已經拉低電子股的比價空間，所以電子股調整本益比的動作仍在進行中。

5. 生技股目前仍是盤面最穩定的族群，但難免漲多的股票也會受到盤勢不穩定影響，所以本週起我們提示低檔生技股會是輪動的關鍵，近日也看到承業醫盛弘創新高，下週起生技股的方向仍是在低檔生技股的輪動如景岳基亞等是可注意的方向。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

