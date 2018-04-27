海南自貿區首家戰略合作企業敲定阿里巴巴

在中央宣布在海南省全島建立自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港之後，海南敲定首家戰略合作企業：阿里巴巴。4月27日上午，海南省政府與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽訂全面深化戰略合作框架協議。

阿里巴巴董事局主席馬雲在簽約儀式上表示：未來海南的自由貿易，就是由新思想、新技術推動的，基于互聯網的數字式貿易。阿里巴巴參與海南繼續改革開放建設的重點，是把海南打造成為數字港，為自由貿易港建立數字經濟基礎。并同時參與到國家“三大攻堅戰”中去。

這是中央《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》發布後，海南自貿區、自由港建設迎來的第一個重大利好。海南省政府將與阿里巴巴、螞蟻金服圍繞經濟發展、社會治理、民生服務三大領域深化合作，尤其是在數字經濟、智慧服務業、信息智能島、電子商務等多方面開展重點合作。

海南省省長沈曉明在簽約儀式上說：“今天的簽約，特别在總書記413講話以後，是第一個和企業的簽約。可謂是一馬當先，我希望我們的合作馬到成功。”

來源：經濟日報

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