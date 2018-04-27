中國人保(01339-HK)簽約IBM、華為等五公司 啓動數字化戰略

保險業一哥中國人民保險集團(01339-HK)(下文簡稱“中國人保”)，全面進軍數字化戰略。

4月27日，中國人保與IBM、華為、螞蟻金服、東軟集團以及網易五家戰略夥伴簽約，宣布利用數字化技術，賦能運營轉型與商業模式創新。

中國人保副總裁唐志剛表示，數字化戰略是人保集團當前乃至今後一個時期改革發展的重要戰略之一，人保將從客戶體驗、業務運營及商業模式三個方面全面實施數字化戰略，加速推動客戶洞察、運營模式、平台生態等九大數字化轉型。

在人保集團宣布啓動全面數字化戰略之前，其旗下公司人保金服承擔了在數字化領域探索先鋒職能。根據報道，從2016年設立至今，人保金服目前業務板塊分為汽車服務、支付、普惠金融及科技保險。在汽車服務方面，人保金服2017年設立邦邦汽車銷售公司，延伸汽車服務價值鏈，反哺車險主業;支付方面在推進賬戶、征信大數據和創新孵化;普惠金融方面，2017年底設立重慶人保小貸公司，聚焦三農、中小微、保險垂直領域的融資需求;科技保險方面，2017年底設立愛保科技公司，欲對保險流程進行變革。

來源：騰訊財經

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