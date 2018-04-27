嘉年華國際業績爆發高增長元年 資產優化進軍海外市場

香港, 2018 年 4 月 27 日 - (亞太商訊) - 港股上市公司嘉年華國際 (996.HK) 上月發佈 2017 年度業績，報告期內，集團錄得淨利潤約為 5.25 億港元 , 同比增長高達 959%。2017 年作為嘉年華國際業績爆發高增長的元年，對於集團來說亦是具有重要意義的一年。



依託集團的旗艦項目「青島海上嘉年華」，嘉年華國際抓住中國消費升級的大機會，著力發展國內一線城市的優質項目，同時順應「走出去」戰略發展政策，進行了海內外並行的多元化發展。



2017 集團業績爆發 佔領多元化發展新浪潮



嘉年華國際業績爆發高增長的原因離不開對集團的準確定位。作為優質的地產商，集團在 2017 年通過投資物業和商業地產雙管齊下，著力發展國內外的優質項目。回看集團過去一年的資本運作，上文提及的海上嘉年華項目，物業銷售大超管理層預期，住宅均價達每平方米 2 萬 5 千元人民幣。



另外，集團在 2017 年還陸續出手並購了多個項目，增加了上市公司的土地儲備。2017 年一季度，嘉年華國際集團在完成收購青島市中心嶗山區石老人綜合項目 100% 股權，並於四季度完成收購北京楊林高級住宅項目 99.01% 股權。



除了內地的優質項目以外，集團還積極進軍香港市場。2016 年底，集團收購一項地盤面積約 49,000 平方呎的香港物業。該物業位於港島南區，是香港最知名的豪宅區之一。董事會表示，鑒於香港豪宅物業市場一直不乏需求，加上本集團在中國的房地產項目經驗，收購該物業將使本集團能捕捉未來升值潛力。



開展資產優化新篇章 繼續探索海外市場



順應「走出去」戰略，嘉年華國際抓住機遇，積極拓展海外優質項目。集團於 2017 年 9 月宣佈，斥資 2.45 億加元打造位於加拿大溫哥華市中心精華區域 West End 的高端住宅項目。是次項目地處市中心位置，占地面積約為 41,573 平方呎，屬溫哥華稀缺地塊，且交通便利，未來發展潛力巨大。



集團表示未來發展重點將會放在一體化大型旅遊綜合項目及物業發展。為分散集中風險及貨幣風險，除中國內地及香港的物業市場外，董事預期將於海外其他地區的物業市場探尋優質業務發展機會。



通過一系列的資產優化，使嘉年華國際的定位更清晰。2018 年嘉年華國際繼續致力於積極開發發展海內外一線城市的優質項目，尋求多元化的發展，國內外同時開花，預計會有更加突破性的新增長。



嘉年華國際主席景百孚表示「2017 年十九大和近期兩會的召開為中國未來新階段的發展指明了方向，中國旅遊休閒消費和房地產行業將繼續迅猛發展，成為經濟增長、轉型升級的強勁引擎。嘉年華國際會把握住新時代發展的脈搏，勤勉深耕並不斷創新，走出一條自己的發展道路，為股東和投資者贏得良好的回報。」

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