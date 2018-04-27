三星看好記憶體晶片的供需基本面 美光、威騰股價齊漲

全球最大硬碟製造商威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 周四公佈 2018 財年第 3 季財報，在智慧型手機與個人電腦的內存晶片需求提升，雲端服務需要更強的晶片儲存大量數據，以及硬碟價格上揚的帶動下，利潤和營收皆高於預期。

威騰電子和希捷科技掌控全球大部份的硬碟市場，威騰表示硬碟的平均售價 (ASP) 在第 3 季上漲至 72 美元，價格比去年同期增加 14.3%，大幅高於分析師預期的 63 美元，FactSet 數據顯示。

威騰電子 2018 財年第 3 季的營收為 50.1 億美元，高於分析師預期的 49.3 億美元，營業利潤為 9.14 美元，淨利 6100 萬美元，每股盈餘 0.20 美元，由於利息和其他費用高達 10.4 億美元，淨利和 EPS 相較於去年呈現下滑。剔除一次性項目，該公司報告每股盈餘為 3.63 美元。

在財報公佈後，威騰電子股價一度上漲 3%，但執行長 Stephen Milligan 警告指出，由於 NAND 的價格預期下跌，將導致該公司的利潤會「正常化」，股價最終以小漲 2.32%，每股 87.91 美元坐收。

威騰電子股價日線走勢圖

根據湯森路透 I / B / E / S 的數據，該公司預測本季的經調整後的利潤為每股 3.40 美元至 3.50 美元之間，高於分析師平均預期的 3.29 美元。

三星電子在 26 日公佈財報中指出，記憶體晶片的供應基本面然後穩健，帶動記憶體廠商美光科技 (MU-US) 與威騰電子的股價，三星表示將更專注於 DRAM 的獲利能力，還不是增加市占率，因此記憶體晶片市場的供需，在短期內不會被破壞，