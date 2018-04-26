三星盈利再創新高 卻示警全球手機需求疲弱信號

南韓三星電子 (Samsung Electronics) 於 26 日公佈 2018 年第 1 季財報，在記憶體晶片出口快速增長帶動下，利潤高於分析師預期，但該公司警告，未來數個月，智慧型手機的需求將面臨挑戰。

財報顯示，第一季的淨利上升至 11.69 兆韓元 (約 107 億美元)，高於彭博社調查的 10.9 兆韓元平均預測，銷售額增長 20% 至 60.56 兆韓元。

三星電子第一季損益表

三星表示，行動事業體的需求將下降，因此會影響公司獲利，三星與蘋果供應商看法相同，認為智慧型手機的需求將減弱，該公司同時指出，蘋果的旗艦機 iPhone X 的面板需求亦在下降。

里昂證券韓國科技分析師 Sanjeev Rana 表示：「半導體業務表現的較好，這為第 2 季的強勁增長奠定了基礎。」

在週四早盤交易中，三星 (005930-KR) 股價上漲 2.42％。該股股價在去年 11 月達到顛峰後，股價出現波動，主因為擔心晶片和智慧型手機市場的需求放緩。

三星電子股價走勢圖

三星半導體部門的營業利潤為 11.55 兆韓元，為 IT 暨行動通訊事業部 (IM) 的 3 倍之多。根據 inSpectrum Tech 公司的數據，三星控制全球 DRAM 市場的 2/3 左右，32Gb DRAM 伺服器模組的價格比 12 月份上漲了 5.6％，而 128Gb NAND 快閃記憶體晶片的價格下降了 11％

三星電子各部門的營業利潤

IT 暨行動通訊事業部在 2 月份推出旗艦手機 Galaxy S9，其營業利潤為 3.77 兆韓元，但三星在報告中警告，其行動業務將在本季出現「需求疲軟和營銷費用增加，導致旗艦機型銷售停滯不前」的情況。

IHS Markit 行動設備分析師 Jusy Hong 表示：「三星正面臨來自各方面的競爭，從低端的中國代工廠，到中端市場，以及在高端市場的蘋果。」

在顯示器業務方面，三星電子公佈的利潤為 4100 億韓元，稱結果「受疲軟的 OLED 面板需求影響」，此面板主要用於 iPhone X 的螢幕。Rana 表示：「蘋果 iPhone X 的出貨量實際上非常糟糕，所以大家都在等待下一代機型。」

雖然三星警告 OLED 需求將放緩，但該公司預測，蘋果通常會在下半年推出新機型，到時候零組件的需求會出現反彈。