股價漲跌無關：英特爾10奈米是中、短期關鍵

儘管第 1 季度較優的盈利是股價衝高，英特爾的高層在法說會後與投資者通話時仍被強烈的質疑未來走向。分析師及投資人主要關注的重點是：10 奈米晶片的生產延宕。

英特爾因財報優，週四（26 日）收盤股價上漲 3.25% 來到 53.05 美元。

Intel 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

《CNBC》報導，英特爾執行長 Brian Krzanich 在電話中提道，可能研發團隊的工作負荷量太高了，雖然 10 奈米進展看起來可能不是很多，但 14 奈米前進 10 奈米的進程，確實不容易，Brian Krzanich 也樂觀認為，英特爾的 10 奈米進程，將為行業內帶來正向衝擊。

據了解，英特爾多年來一直表示 10 奈米晶片將快速的大規模發布，他們承諾與 2014 年以來推出的 14 奈米技術相比，新的晶片將能夠以更低的功耗，提供更好的性能。

而三星 (005930-KR) 已經在製造 10 奈米晶片，如高通設計的高通 Qualcomm (QCOM-US) 驍龍 Snapdragon 835。

在電話會議上的投資者表示擔憂晶片的延遲，將影響英特爾的競爭優勢。Krzanich 堅稱英特爾將會出貨 10 奈米，而如果適合出貨，它們的品質一定會沒問題。

Krzanich 補充說道，「我們今天發貨的是 10 奈米產品，所以我希望再次澄清」。

今年 1 月份就有報導稱，去年開始英特爾就已出貨了 10 奈米晶片，而 2018 年消費電子展的新聞發布會上，英特爾高管 Gregory Bryant 透露該公司已於 2017 年向某些客戶出貨了一定數量的 10 奈米晶片。

Krzanich 和財務長 Bob Swan 也再次推銷另一款 14 奈米產品，款代號為 Whiskey Lake，但未給予太多描述。

至於 10 奈米，他表示 Cannon Lake 是 10 奈米晶片之一的代號，預計將在今年推出，並用於數據中心，但 10 奈米晶片在 2019 年之前不會以量產模式出貨。