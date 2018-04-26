強勁成長需求 可成擴編不手軟 週六再辦人才招募會 徵求逾百菁英

可成 (2474) 因應客戶對產能需求的提升，持續擴大全球布局，同時也增加台灣廠區規模。該公司宣布，2018 可成菁英招募徵才會將於週六 (28 日) 於其台南永科工新廠擴大舉辦，徵求逾百位菁英，職缺涵蓋研發工程師(機構及表面處理)、自動化工程師、製程工程師(製程及編程)、品保工程師以及採購專員等專業技術職務。因應訂單成長需求，可成永科工新廠於去年 7 月正式啟用，今年度在總部 - 仁愛廠也將持續擴增軟硬體設備，年底前將落成嶄新的廠房，擴增集團智能化、「智」動化的生產佈局。



廠房設備外，可成今年來多次舉辦人才招募會，除廠區外，也陸續參加台大、成大、台灣科技大學、台北科技大學、中正大學以及中山大學等校園招募，吸引數百位應徵者參與。



可成以產業中最多樣化的材料與最領先的製程能力為核心，形成最為綿密的「完整製程矩陣」能力；台灣廠區的營運規模在大幅提升後，需要更多菁英加入以充沛人才量能；隨著全新的永康新廠加入，可成也同步大幅增加研發團隊，為將來在新材料、新技術、新應用先行布局、做好準備；並持續開發最先進的解決方案，成為客戶最重要的策略夥伴。



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