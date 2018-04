精英處分深圳廠首階段價款入帳 整體獲利5.8億人民幣2023年才認列

精英 (2331) 處分控有深圳廠股權的全資子公司 Dragon Asia Trading Co., Ltd.,週四 (26 日) 有進一步發展。該公司指出,第一階段在精英將 Dragon Asia Trading Co., Ltd. 之 52% 股份轉讓指令及 52% 股票證書原件交給提存律師保管後,中國卓越集團(Ever Unicorn Estate Limited)3 月已支付人民幣 6 億元股權價款。精英為活化資產,去年決定處分深圳廠,交易相對人為中國卓越集團。初估交易總金額為 11.5 億元,處分股權利益不低於 5.8 億人民幣,合約新台幣逾 27 億元。不過,儘管第一階段已收到 6 億元人民幣價金,整個交易要能夠認列,不僅要第二階段股權交易的 5.5 億元完成,還要等到將深圳廠整個搬遷到新廠區才行,預估要到 2023 年才能認列收益。



精英指出,第二階段的 5.5 億元人民幣等到該公司將興英科技除土地與建物外之其他非目標資產負債剝離完成,且雙方皆同意已完成股權交割先決條件後,才會進行。屆時中國卓越集團將會支付剩餘款項人民幣 5.5 億元,而精英則將剩餘的 48% 股權移轉至該集團。



