【永豐期貨】台指選擇權盤後－5日線反壓橫阻 台股反彈未果收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 60 點至 10475 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 13.58 點，電子期逆價差縮至 - 0.57 點，金融期逆價差縮至 - 2.22 點。現貨部分，三大法人賣超 86.72 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2549 口至 - 3704 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 650 口至 28344 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5661 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2565 口。

週三美股在財報利多帶動下稍見止穩，加上盤後公布科技股財報亮眼激勵那斯達克電子盤一度漲逾 0.6%，台指期早盤以上漲 66 點開出，現貨開盤台股延續期貨漲勢一度站回 10600 點大關，加上兩韓領導人歷史性會面激勵韓國股市開高走高，早盤台股展現反彈企圖挑戰年線大關，但美元轉強導致台幣匯率續創今年新低，加上陸股週四走勢疲弱，早盤開平後隨即下殺跌幅超過 1%，連帶壓抑台股漲勢收斂，而電子權值股也受制台積電下跌與聯發科補跌影響，導致台股盤中翻黑，而週三反彈的櫃買指數受到生技類股賣壓出籠衝擊信心，收盤大跌近 2% 導致大盤跌幅加大，終場加權指數下跌 71.39 點或 0.68%，收在 10488.58 點，成交量能 1406.72 億，較前一日增加 38.95 億。技術面來看，週四日 K 中黑吞噬昨紅並連二日失守年線支撐，短中期均線持續下彎，且週四跌破昨低反倒量能增加，多項技術指標仍維持空方訊號，加上外資資金外流壓力未除，上檔壓力有逐漸下移跡象，若年線未能迅速站回仍有回補農曆春節後多方缺口機會。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 降至 1.09，大於中性值 1，反應籌碼面為中性架構。買權平均隱含波動率由 13.48% 升至 13.6%，賣權平均隱含波動率由 16.01% 升至 16.25%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性預期。

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