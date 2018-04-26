【華冠投顧】生技風電轉弱 主力資金流向何方

◆ 劉彥良 盤後分析

台股果然還沒有止穩，要靜待我使用的唯一指標「站上 5 日線且 5 日線翻揚」出現，也就是說要到下周才有機會。

主力色彩濃厚的風電和生技股轉弱，前者隨下周一遴選名單公布已利多提前出盡，下次的大行情就要等哪些廠商開始有實質營收貢獻。

生技股方面雖未明顯轉弱但波動劇烈，醫材股 4107 邦特昨大漲今拉回，偏多看法不變。

下周進入 5 月份，主力資金有機會流往同樣不受國際股市影響的文創族群，這個族群大致可分為媒體教育和遊戲軟體兩大類。

遊戲股去年 5 月在 3546 宇峻、6111 大宇資帶動下狂飆，今年或有機會重起爐灶，就線型來看目前 5478 智冠賣相最佳。

媒體教育方面，「升學王」8489 三貝德在長達 4 個月的橫向整理後，今天開始放量表態向上。特定主力已經鎖碼近 3200 張，同時 4 月營收因開始認列 3 月併進的兩家補教業者後有機會改寫歷史新高。三貝德自去年啟動亞洲教育大平台後不斷發動購併，目前旗下補習班已來到 10 家，預估到了年底至少成長到 20 家以上，同時最近也開始成立子公司跨足家教市場、搭上愛奇藝搶攻中國教育視頻市場。

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