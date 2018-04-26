【華冠投顧】 林驛銘:台股再創新低，主流生技股撐不住!

台北股市今日台積電 (2330) 再破低點之下，指數開高震盪一路走低，指數由紅翻黑，繼續往下探，最低來到 10478 點，高低點相差 140 點，終場下跌 71 點，以 10488 作收，成交量 1405 億元，價跌量增格局。

關於大盤走勢在昨日已跟大家提及: 這次再次跌破年線跟以往不一樣情況，因為高融資餘額尚未清洗乾淨，再者這次跌破年線，月，季線是呈現向下的死亡交叉，甚至半年線也是向下，目前只剩下一條年線是向上，因此大盤在暴跌 500 點後多多少少會在這裡震盪一下，然後會再繼續往下探，整體波段而言跌勢尚未結束仍要小心，盡量保留現金! 盤面焦點: 生技族群近期漲多輪為弱勢之一，很多個股衝高之後反手下殺，包括科妍 (1786)，晟德(4123)，和康生(1783) 等跌停板，濟生 (4111)，佐登 KY(4190)，合富 KY(4745)，雙美(4728)，美時(1795)，保瑞(6472)，安成藥(4180)，泰福 KY(6541)，寶齡富(1760)，益得(6461) 等大跌，操作建議漲多物追高，記得下車，另外近期強勢題材風電股也同樣混為弱勢族群之一，包括上緯股 (3708)，華城(1519)，永冠 KY(1589)，中鋼構(2013)，新光鋼(2031) 重挫!

台股快速跌掉 500 點，短線在年線附近震盪進行多空雙巴盤，穩健投資人在這裡建議不要搶反彈，因為我們認為整體下跌趨勢尚未結束，風險與利潤衡量下，等待最佳時機點出現，盡量保留現金，積極投資人以低買高賣極短線操作，嚴設停損停利。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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