待售住房短缺，美國2月S&P/CS 20城市房價指數較去年同期上揚6.8%

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 2 月份 20 個城市的房價出現 2014 年年中以來的最大升幅，凸顯出在需求強勁的背景下市場上待售住房持續短缺的現狀。標準普爾 CoreLogic 凱斯席勒公布的數據顯示，美國 2 月份 S&P/CS 20 城市房價指數較去年同期上揚 6.80%，為 2014 年 6 月以來最大升幅。且這項指數達到 209.29，是 2000 年以來最高。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為較去年同期上升 6.35%。1 月份數據由初報的年增 6.40%，修正成為 6.43%。



經季節性因素調整後，2 月份 20 大城市房價較前月上揚 0.83%，經濟專家預期為月增 0.70%。1 月份數據由初報的月增 0.75%，修正成為月增 0.81%。



這份數據顯示，所有 20 個城市的房價月比值都出現上漲，西雅圖和洛杉磯等房價昂貴地區，以及克利夫蘭和底特律等房價較便宜地區，都出現強勁走高。勞動力市場火爆和仍然相對較低的借貸成本促進了住房銷售，雖然最近幾週以來借貸成本出現小幅攀升。



與此同時，待售且負擔得起的房源短缺，特別是中古屋不足，導致價格上漲並限制了購房活動。房地產價格成長繼續高於工資升幅，成為年輕人或初次購房者進入房地產市場的又一障礙。與此同時，持續的價格上漲也在推動業主的房屋淨值上漲。



標普指數委員會主席 David Blitzer 在一份聲明中表示，隨著對經濟持續成長和就業進一步增加的預期，目前價格上漲有可能繼續下去。



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