次級房貸再次侵襲 投資人愛這款高報酬產品

股市創歷史新高，但美國民眾的 FICO 評分 (300 至 850 的信用評級分數，越高信用越佳) 低至 500 的人再次簡單的獲得貸款。不僅如此，這些抵押貸款再次被證券化，並被追逐報酬率的投資人大量購買。

似曾相識嗎？2008 年美國次貸危機重演所需的所有因素，都開始重現。在基本上所有資產類別都出現泡沫的情況下，《金融時報》認為，住房抵押貸款證券化 MBS 過高不是原因而是後果，報酬率的追高，才是泡沫化的原因。

在這 9.3 兆美元的房貸市場下，開始又有金融機構販售風險較高的 MBS。據《InsideMortgageFinance》報導，去年販售的 MBS 有大約 41 億美元被列為「次等（高風險）」，而 2018 年第 1 季報販售的高風險（也高報酬）房貸為 13 億美元，較去年同期的 6600 多萬美元成長了大約一倍，如同 10 年前金融風暴的速度。

依美國聯準會的數據顯示，美國 MBS 的總資金已接近 2008 年水位。

MBS 再次升溫 / 圖：FRED

然而，對沖基金經理人似乎已把 2008 年金融海嘯拋在腦後，Axonic Capital 合夥人 Jamshed Engineer 提道，次級 MBS 市場「有很大的發展空間」，就如同新興市場一樣。他說道，投資人「肯定追逐報酬率。只要這些商品出現，大部份都會超額認購」。

此外，在 2008 年金融海嘯後的一些法律措施，尤其是 Dodd-Frank 法案，已開始滿滿被放鬆，如：

- 放寬中小銀行的（銀行）壓力測試要求，並延伸至大銀行

- 減少選擇性房貸要求

- 放寬銀行壓力測試顯示銀行如何倖存另一個金融海嘯

- 增加銀行的風險門檻，從 500 億美元提高至 2500 億美元

- 允許花旗等大型銀行將市政債券計為「高流動性資產」，可用於「流動性覆蓋率」 - 可在金融危機期間迅速清算的資產種類。

儘管如此，S&P 評級公司的 Saha 還是強調，「風險是被包含的」。