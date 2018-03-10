準備好！迎接美國房貸市場新秀——亞馬遜

摘要：據美國房地產媒體 Housing Wire 報導，亞馬遜計劃進軍房地產借貸業務，正在為新成立的房貸部門尋找管理人才。Housing Wire 稱，亞馬遜有可能從支票帳戶業務開始，然後再進入債務產品業務。截止發稿，周五亞馬遜股價上漲 1.35%。

已經沒有什麼能阻擋巨無霸亞馬遜的腳步。在進軍雜貨業、醫療、快遞行業之後，亞馬遜宣布進軍房貸市場。

據美國房地產媒體 Housing Wire 報導，網路零售巨頭亞馬遜計劃進軍房地產房貸業務，正在為新成立的房貸部門尋找管理人才。Housing Wire 稱，亞馬遜有可能從支票帳戶業務開始，然後再進入債務產品業務。

該媒體沒有明確指出亞馬遜在哪裡物色人才，但是作者暗示，答案就在美國排名前十的抵押貸款機構中非銀行類機構之中。而就在上個月，Quicken Loans，一家總部位於底特律，使用在線應用程序來提供房貸的公司，超過富國銀行（Wells Fargo）成為了美國最大房貸公司。

與其他依賴存款的大型房貸機構不同，Quicken Loans 依靠批發資金來提供貸款，並使用在線應用程序而不是分支系統。

本季度，Quicken 的貸款額度高達 250 億美元，而富國銀行的房屋抵押貸款額度為 230 億美元。美國銀行和摩根大通本季度的房貸額度分別為 130 億和 110 億美元。

這就是說，目前美國最大的房貸提供者不是傳統的銀行，而是網路服務提供商。金融部落格 ZeroHedge 分析，有可能是嗅到了這其中巨大的商機，亞馬遜創始人兼 CEO 貝佐斯決定進軍房貸市場。

據 CNBC 報導，目前亞馬遜的股價較 2009 年 3 月 9 日，標普在金融危機最低點時的股價上漲超 20 倍。截止周四，該公司股價為 1551.86 美元，而 9 年前當時，亞馬遜股價僅為 60.49 美元。截止發稿，周五亞馬遜股價上漲 1.35%。

* 本文來自華爾街見聞（微信 ID：wallstreetcn），編輯方芳。更多精彩資訊請登陸 wallstreetcn.com，或下載華爾街見聞 APP。*

『新聞來源／華爾街見聞』