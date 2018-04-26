元大寶華提4個理由 美債殖利率3%不代表經濟衰退的門檻

隨著國際原物料價格上揚，帶動通膨上升，近日美國 10 年債殖利率再度突破 3% 的整數關卡，市場緊張情緒攀升並衝擊國際金融市場，元大寶華綜合經濟研究院今 (26) 日提出 4 個理由強調，3% 的利率並不代表經濟衰退的門檻，僅能解讀為市場沒有如去年般寬鬆，資金行情相對弱，但尚未緊俏到會引起系統性風險的地步。

元大寶華指出，第一，對於景氣影響比較大的利率是「實質」利率而非「名目」利率，利用抗通膨債券去將名目利率分拆為實質利率和通膨預期可知，今年以來實質利率雖然也上揚，但上揚程度僅名目利率的一半。

也就是說，今年的利率上揚有近半歸因於通膨預期的上升，實際上資金緊俏的程度僅相當於聯準會升息 1 碼左右。

第二，目前的通膨上揚，有一部分來自於「好」的通膨，元大寶華說明，好的通膨指的是企業業況好轉，導致廠商有能力調升價格，或者將成本上揚的部分轉嫁給消費者。

即便最近的物價上揚有一部分來自於原物料價格這類「壞」的通膨，也就是成本面的通膨上揚，但從上個禮拜美國所公布的褐皮書可知，目前廠商有能力將成本轉嫁給消費者，代表即便名目利率上揚，廠商的承受能力也提高。

第三，各類風險利差還沒有到出現系統性風險的地步，從最新美國與歐元區的金融狀況指數可知，該指標雖沒有像去年般寬鬆，但目前美國與歐元區仍超過零，代表名目利率的上揚至今仍然沒有到引起資金緊俏的地步。

第四，市場對於債券市場的空頭已經沒有那麼緊張，元大寶華解釋，通常當市場將債券市場空頭視為是最大的尾部風險時，若同時利率也上揚，將很容易挑動市場緊張情緒，引起恐慌性賣壓，這就是今年 2 月時的狀況。

不過，根據美國銀行基金經理人調查報告可知，有別於 1 月市場將債券市場崩盤視為是最大的尾部風險，目前投資人認為最大的尾部風險已轉變為貿易戰，也就是說，目前市場已經逐漸習慣利率緩慢升高的趨勢，在有所準備下，只要利率的上升不是急升的情況下，對市場都不會產生系統性風險。

整體來看，元大寶華強調，金融狀況還沒到趨緊的情況以及市場對於利率上升已經有所準備判斷，目前正式突破整數關卡的美國債券殖利率，並非經濟衰退的門檻， 應無需過度擔心。