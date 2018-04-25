3%殖利率有何魔力 竟讓道瓊大跌逾400點

根據 MarketWatch 分析報導，美國 10 年期債券殖利率週二短暫觸及 3%，創逾四年高點，而後回檔，收盤小幅低於 2.99%。

美國股市最初猶處之泰然，但下午交易中，却大幅下挫。道瓊收盤大跌逾 420 點，S&P 500 亦重挫 1.4%。

美國 10 年期債券殖利率上升至 3%，究竟有何魔力？

整數，當然是部份原因，因為整數容易形成里程碑。儘管該殖利率仍處於歷史低檔，却是數年來高點，股市因而受到壓力。FS 投資公司經濟學家雷米 (Lara Rhame) 說，回想在 2013 年底及 2014 年初，在債券市場賣壓下，10 年期債券殖利率二度即將突破該水準，最後却功敗垂成。該殖利率於 2016 年中，終於在接近 1.26% 觸底。

這是聚焦於心理面與技術面，所做的解釋。那麼基本面又會造成何種衝擊？

雷米說：「本質上，我不認為殖利率落於 3%，會較落於 2.75% 或 3.25% 更具有意義。提到利率，重點應在低的程度如何。」

殖利率上升，會讓投資人感到擔憂。畢竟，美國政府債券被視為是全世界最安全的資產，這意味其走勢足以牽動全球金融市場。

空頭宣稱，殖利率持續上升，讓銀行利率難再處於歷史低點，亦將難再支撑偏高的股價。殖利率上升，也會影響公司債成本。由於近幾年，利率處於歷史低點，企業界舉債已大幅增加，將難以承受升息壓力。

但是市場多頭仍具信心，他們認為殖利率必須進一步大幅上升，才會衝擊到企業獲利大幅成長與經濟展望強勁的利多。

ClearBridge 投資公司分析師蘇茲 (Jeffrey Schulze) 說，雖然許多投資人將殖利率上升與股市艱困期混為一談，但歷史資料顯示，情況並非如此。他說，回溯至 1990 年代，美國出現過六次利率持續上升的走勢，平均升幅達 182 基點。在這六次期間，股市的年度報酬率接近 17%。

LPL 金融公司首席策略師林奇 (John Lynch) 亦指出，在利率上升的期間，股市傾向表現良好。他說，股市與債券殖利率通常呈現正相關係數，直到 10 年期債券殖利率上升至接近 5%，這種關係才會被打破。