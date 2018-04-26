AMD第一季收入、利潤超預期 盤後大漲10%

周三盤後，AMD 公布了好於預期的財報，公司股價上漲 10％。

財報顯示，AMD 第一財季調整後 EPS 盈利 0.11 美元，市場預期 0.09 美元。第一財季營收 16.5 億美元，市場預期 15.7 億美元。此外，AMD 的前瞻也同樣好於預期。該公司預計，第二季收入為 17.2 億美元（16.7 億美元 - 17.7 億美元），分析師預期為 15.8 億美元。AMD 預計，第二財季毛利潤將增長大約 37%，市場預期增長 36.2%。

AMD 表示，第第一季收入年增率增長 40％。公司的計算和圖形業務部門取得了最大增長。該業務上漲 95％，至 11.2 億美元。

AMD 首席執行官 Lisa Su 在電話會中表示，截至今年年底，AMD 預計公司將推出基於 Ryzen PC 晶片架構的 60 個系統。

AMD 的企業、嵌入式和半定製部門收入下降 12％，至 5.32 億美元。這主要是由於半定製產品收入下降，其中包括為遊戲機製造商定製的晶片。

Su 表示，營運大型數據中心的大公司正在測試 AMD Radeon 圖形晶片，以加速人工智慧的工作。

Susquehanna Financial Group 的分析師在本月初的報告中稱，第第一季，在顯卡市場上，AMD 從 Nvidia 手中搶奪了市場市佔率。而在台式機晶片市場上，AMD 從英特爾手中搶奪了市場市佔率。

『新聞來源／華爾街見聞』