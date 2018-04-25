德誼今年整體營收目標成長2-3成 樂看蘋果買氣

遠傳 (4904-TW) 旗下德誼數位總經理趙憶南今 (25) 日表示，受惠蘋果 iPhone8/8Plus 及 iPhoneX，還有 MacBook 的銷售成長，今年第 1 季營收年增 2 成，至於鎖定母親節檔期推出的優惠方案，預估可望帶動銷售年增 2 成，今年全年在 3 大策略加持下，全年營收可望成長 2-3 成。而今年蘋果買氣市場議論，趙憶南強調，i8 銷售仍比 iX 好，樂觀看待今年買氣。

趙憶南指出，今年持續以新保固、新服務、新通路三角營運策略衝刺營運，第 1 季貢獻營收最顯著的是來自人損保固服務，今年初將 Apple Watch 納入後，短短 3 個月時間就有近 4 成的搭售率，隨著門市人員提升專業銷售知識，帶動 MacBook 銷售年增 2-3 成，另外，門號申辦後年增 150%，都是推升首季營運的動能。

趙憶南表示，目前全台有 63 家營業據點及，其中，蘋果專賣店包含維修中心有 48 家，旗下 5 家維修中心獲蘋果最高等級維修優質認證，占全台總數一半，為 Apple 經銷商之冠。

蘋果最近推出 iPhone 8 紅色特別版 (PRODUCT)RED，紅色玻璃搭配同色系鋁金屬邊框，正面則是黑色設計，但市場傳中國買氣不佳，國內電信通路也保守看待，實際銷售還有待觀察。

趙憶南則看好今年紅色 i8 系列銷售可望較去年紅色 i7 系列賣得更好，預估可較去年成長 2 成；雖然大環境因素對整體 iPhone 買氣似有影響，不過 iPhone8 買氣比 iPhoneX 好，趙憶南樂觀看待整體蘋果商品的買氣。

趙憶南指出，根據德誼門市觀察，果粉可依消費行為大分三種，新機開賣第一時間必須秒入手的「死忠型果粉」約 45%、隨時掌握各種百貨信用卡優惠的「精打細算型果粉」約 30%、及「想到就買型果粉」約 25%，其中「精打細算型果粉」是每年母親節主力客群。

鎖定今年母親節檔期，德誼推出「買一送一三重奏」方案，依據最受消費者喜愛的門號搭配、人損保固加購和配件加購方案，搭配百貨滿額贈及信用卡優惠，買 MacBook Air 最高可馬上省下 16170 元；趙憶南表示，以母親節檔期和平日沒活動的檔期相比，業績是可以成長兩倍，看好整個檔期可望成長 2 成。

另外，他也強調，高階機款身價高，舊換新折抵除可將舊裝置折抵新機購物預算，也兼顧回收環保，今年將持續推出舊換新服務，預估將帶動 3 成的成長；同時，今年持續與百貨及品牌原廠合作開拓新據點，加上節慶檔期促銷等，預估今年整體營收將再成長 2-3 成。