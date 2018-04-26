新聞

盤前財經大事搶先讀2018年4月26日

鉅亨網新聞中心
鉅亨網新聞中心
今日操盤前瞻

法說：友達、旺宏、台郡、瑞儀、中光電、精測
股東會：綠電、富宇、康師傅 - DR、泰聚亨 - DR
韓國第一季 GDP
歐元區 4 月 26 日當週歐洲央行主要再融資利率
美國 4 月 21 日當週首次申請失業救濟人數
美國 3 月耐用品訂單

10 年期美債殖利率續升 下個關卡是 3.05%

10 年期美債殖利率週二升破 3%，為 2014 年以來首見；根據 CNBC 報導，週三 (25 日) 美債殖利率續升，朝下個關卡 3.05% 邁進。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉美元上漲只因殖利率走高？軋空也是一大關鍵

週三 (25 日) 午盤，美元指數再度出現攻高，截至週三 (25 日) 下午 16 時 30 分許，美元指數已突破 91 整數大關，暫報 91.06 點，續寫三個月來新高。閱讀全文...

〈大宇資研發佈局〉旗下北京軟星獲中手遊集團增資 10 億元 最快年底前貢獻 EPS 14.18 元

在先前與中國昆侖萬維集團增資協議破局後，大宇資 (6111-TW) 今 (25) 日宣布，旗下子公司北京軟星將由中國手遊營運商中手遊集團，戰略性增資新台幣 10 億元，中手遊集團將取得北京軟星 51% 股權，大宇資持股降至 49%，預估將帶來新台幣 6.8 億元投資利益，影響每股純益暫估約 14.18 元，最快可望在年底前完成相關程序。閱讀全文...

〈群電法說〉Q1 EPS 略低去年同期 Q2 營收看增 2 位數但毛利率有壓

電源供應器廠群電 (6412-TW) 公布第 1 季財報，每股稅後純益 0.56 元，略低於去年同期的 0.6 元，展望第 2 季，群電表示，營收成長沒有問題，但毛利率恐因為原物料漲價而有壓力。法人預估，群電第 2 季營收將季增 10-15%。閱讀全文...

三大法人賣超 71 億元 外資續賣鴻海 恐追平歷史次長賣超紀錄

台股昨 (25) 日走勢弱中透堅，終場下跌 19.53 點，以 10559.97 點作收，拉出 70 點的下影線，三大法人部分，外資及陸資賣超 71.8 億元，外資自營商賣超 0.38 億元，投信賣超 5.64 億元，自營商自行賣超 2.91 億元，自營商避險買超 8.99 億元，合計三大法人賣超 71.37 億元。權值股鴻海今天續遭外資賣超，累計已連 22 天賣超，若明天再遭賣超，就將追平去年連 23 賣的歷史次高紀錄。閱讀全文...

留言載入中...

相關新聞