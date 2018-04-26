盤前財經大事搶先讀2018年4月26日

今日操盤前瞻

法說：友達、旺宏、台郡、瑞儀、中光電、精測

股東會：綠電、富宇、康師傅 - DR、泰聚亨 - DR

韓國第一季 GDP

歐元區 4 月 26 日當週歐洲央行主要再融資利率

美國 4 月 21 日當週首次申請失業救濟人數

美國 3 月耐用品訂單

10 年期美債殖利率續升 下個關卡是 3.05%

10 年期美債殖利率週二升破 3%，為 2014 年以來首見；根據 CNBC 報導，週三 (25 日) 美債殖利率續升，朝下個關卡 3.05% 邁進。閱讀全文...

週三 (25 日) 午盤，美元指數再度出現攻高，截至週三 (25 日) 下午 16 時 30 分許，美元指數已突破 91 整數大關，暫報 91.06 點，續寫三個月來新高。閱讀全文...

〈大宇資研發佈局〉旗下北京軟星獲中手遊集團增資 10 億元 最快年底前貢獻 EPS 14.18 元

在先前與中國昆侖萬維集團增資協議破局後，大宇資 (6111-TW) 今 (25) 日宣布，旗下子公司北京軟星將由中國手遊營運商中手遊集團，戰略性增資新台幣 10 億元，中手遊集團將取得北京軟星 51% 股權，大宇資持股降至 49%，預估將帶來新台幣 6.8 億元投資利益，影響每股純益暫估約 14.18 元，最快可望在年底前完成相關程序。閱讀全文...

〈群電法說〉Q1 EPS 略低去年同期 Q2 營收看增 2 位數但毛利率有壓

電源供應器廠群電 (6412-TW) 公布第 1 季財報，每股稅後純益 0.56 元，略低於去年同期的 0.6 元，展望第 2 季，群電表示，營收成長沒有問題，但毛利率恐因為原物料漲價而有壓力。法人預估，群電第 2 季營收將季增 10-15%。閱讀全文...

三大法人賣超 71 億元 外資續賣鴻海 恐追平歷史次長賣超紀錄

台股昨 (25) 日走勢弱中透堅，終場下跌 19.53 點，以 10559.97 點作收，拉出 70 點的下影線，三大法人部分，外資及陸資賣超 71.8 億元，外資自營商賣超 0.38 億元，投信賣超 5.64 億元，自營商自行賣超 2.91 億元，自營商避險買超 8.99 億元，合計三大法人賣超 71.37 億元。權值股鴻海今天續遭外資賣超，累計已連 22 天賣超，若明天再遭賣超，就將追平去年連 23 賣的歷史次高紀錄。閱讀全文...