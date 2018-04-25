全球機械產業景氣好轉 嘉鋼四大類產品訂單能見度已到年底

鑄造廠嘉鋼 (2067) 今日舉行法說，董事長曹光照指出，全球機械產業景氣持續好轉，油壓、農機、產業機械及貨卡大廠訂單持續成長，四大類產品訂單能見度已到今年底，預期這一波景氣循環可以延續到二至三年好光景。嘉鋼於 2014 年 5 月 6 日上櫃，主要從事油壓零件、農業機械、產業機械、汽機車等所需的鑄鐵件開發生產，鑄造廠有三廠，產能以台灣廠為主。曹光照說，嘉鋼已沒有生產鋼鐵，今年下半年要更名為嘉鋼精密工業。



近兩年受惠於亞洲市場的成長動能，整體營收持續成長，但受到新產品量產初期不良率偏高，影響生產效率及交期延後空運產品等因素，以致於生產成本、營業費用偏高，加上轉投資工具機製造及投入前瞻材料金屬 3D 列印用合金粉末開發，導致連續兩年虧損，金額合計約 7,190 萬元。



為中止連續虧損，嘉鋼採取包括重新議價，確保產品利潤、去化低毛利產品、調整熔解製程有效降低原料成本及持續改善產品良率等因應措施，同時為因應大陸廠件精密加工需求及人力調配問題，暫緩工具機生產，全力拓展位於昆山的機械加工廠產能，讓太倉及唐山鑄造廠的產品線，得以有效整合，接單量大幅成長，並積極分散市場至歐美國家，最近二季已由虧轉盈，預期第一季也有盈餘。



嘉鋼 2015 年 1 月所投入的金屬粉末新材料事業，投資金額是 7,063.8 萬元，也有成效展現，3D 列印材料取得 ISO 10993 生物相容性認證，磁性粉末材料成功通過被動元件廠認證及試用成功，現在已開始小批供應，預計明年會大量出貨。



嘉鋼也配合國內靶材金屬粉末，同時積極參與研究機構組成的金屬 3D 列印產業聯盟，提供高附加價值的球形金屬粉末，目前搭配國內設備廠及研究單位，也有小批量出貨，品質可媲美國際粉末大廠。



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