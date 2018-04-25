Google母公司收盤大跌近5% 分析師擔憂未來利潤下滑

Google 周一發布了相對不錯的財報，但母公司 Alphabet (GOOGL-US) 股價卻是連跌 2 日，包括周二大幅近 5%。分析師認為，Google 的戰略方向正確，但恐面臨利潤下滑問題。

據《CNBC》報導，Google 第一季的資本支出成長為去年的 3 倍，公司對設施及數據中心均加碼投資。分析師普遍看好這個策略，但同時關注對未來利潤的影響。

Baird 最新的研究報告指出，公司卓越的營收表現與積極的投資相符，這是一件好事。但隨著在研發、不動產以及員工方面的支出大增，卻可能讓 Alphabet 的獲利承壓。

不過 Baird 也提醒，這些支出對創新以及維持長期增長來說，是必不可缺的。

Alphabet 加大對雲端計算的投資，這也代表他們準備在這個戰線，與亞馬遜 (AMZN-US) 正面廝殺，展開更直接的競爭。同時，也顯示 Google 希望贏得廣告之外，更多來源的收益。

Alphabet 股價周二一度觸及 1012.86 美元，最終收 1022.64 美元，大跌 4.8%。

麥格理證券指出，Google 變得像亞馬遜，看到了非常龐大的長期增長機會，包括搜索、YouTube、雲端、汽車、健康等多重領域，並進行投資，這絕對是正確的發展方向，長期來看有利股東。

但是麥格理表示，Google 投資未來是對的，但這是個利潤率較低的未來。

周二下跌過後，Alphabet 股價今年以來的報酬率變為負值，但以過去 12 個月的收益計算，股價仍有 15% 以上的漲幅。