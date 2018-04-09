巴倫周刊：千萬別小看Google母公司Alphabet！

《巴倫周刊》週六報導指出，谷歌的母公司 Alphabet 未來 3 年的盈利成長可能可達 15% 至 20%，但投資者卻沒給予該公司的增長前景和價值應有的重視，部份原因為投資者擔憂 Alphabet 將像臉書一般，面臨更嚴格的政府監管。

Alphabet 公司旗下擁有搜尋引擎 Google、影音平台 YouTube、Android 手機系統與自動駕駛車 Waymo 等事業體，《巴倫周刊》認為，目前該公司的本益約比為 25，股價還不算昂貴，儘管高於 S&P 500 指數的整體本益比 16 倍，但 Alphabet 的營收高達 1110 億美元，未來還有很大的成長空間。

Alphabet 未來 3 年的盈利成長可能可達 15% 至 20%，其中 86% 的營收將來自廣告，大部分與搜尋廣告相關，而此塊領域將持續成長，因為越來越多廣告從實體轉形成線上廣告。

引力資本管理公司的執行長 Adam Seessel 表示，Google 搜尋是全世界最棒的事業，它掌控著服務業經濟，當服務業想接觸消費者時，不論是律師或房仲，都需要出現在 Google 上。

全球搜尋廣告全年營收約為 1100 億美元，而 Google 掌握約 62% 的營收，且市占率在未來幾年可能進一步提升，而搜尋市場估計將以每年 15% 的速度成長。

Evercore ISI 的分析師 Anthony DiClemente 表示：「Alphabet 代表著很好的估值故事，以及驚人的成長故事。」他對 Alphabet 評級為優於大盤，目標價格為每股 1300 美元，Alphabet 在 6 日的收盤價格為 1009.95 美元。

Alphabet 股價日線走勢圖

DiClemente 指出，投資者正逐漸以 Alphabet 旗下不同的事業體價值總和，來審視母公司的價值，例如，YouTube 的價值可能高達 1500 億美元，而 Waymo 值 500 億美元，若以這種方式計算股價，當前股價應再進一步提升。

此外，《巴倫周刊》認為，在數據隱私管理部份，Alphabet 表現的比臉書 (FB-US) 出色，並且比蘋果 (AAPL-US) 有更好的增長前景，在估值方面，則是略低於微軟公司，本益比也低於亞馬遜，因此在大型科技股公司中，Alphabet 是有力的競爭者。