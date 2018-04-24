Alphabet公布Q1營收獲利均優於預期 卻未能激勵股價

谷歌母公司 Alphabet（GOOG-US) 公布第一季財報，其獲利和營收均優於分析師預期，促使股價一度上漲 3%，但在之後走勢卻相當波動，最終小跌 0.5%，收 1067.45 美元，盤後續跌至 1066 美元。

以下是財報中的重要數據：

— 每股獲利（EPS）： 9.93 美元 vs 9.28 美元 (Thomson Reuters 共識預期）

— 營收：311.5 億美元 vs 302.9 億美元 (Thomson Reuters 共識預期）

— 2018 年營業收入 70 億美元 vs 2017 年的 66 億美元

由於新會計規則，Alphabet 必須公布其投資內的未實現收益和虧損，因此該公司公布 30 億美元的股權證券一次性收益，這可能大部分來自 2013 年對 Uber 的投資。

一如往常，谷歌的廣告事業占其營收大部分，第一季達 266.42 億美元，年成長近 20%。

同時，該公司「其他營收」，即包含雲端業務和硬體銷售接近 43 億美元，較去年同期的 32 億美元成長，這也首次包含來自智慧家庭設備 Nest 的營收。

雖然谷歌還是沒有提供其雲端單位的任何營收新消息，只曾在去年第四季財報時提到該單位是每季十來億美元的業務，但在財報後的電話會議上執行長 Sundar Pichai 表示，谷歌正在簽署「更大更策略性的交易。」

谷歌廣告事業的另一項重要衡量方式在本季有所變動，因為谷歌開始報告網絡（Network）媒體資源在曝光次數與點擊次數方面的增長，以反映廣告客戶購買程序化廣告的方式。

谷歌網路會員（Network Member）網站（含第三方團體網站）的曝光次數年增 5%，其每次曝光成本年降 10%。Network 營收 46 億美元。

谷歌網站財產如搜尋引擎和 YouTube，其付費點擊率（點擊其廣告的人次）年增 8%，而每次點擊的成本年降 7%，網站財產營收近 220 億美元。

儘管谷歌的廣告業務仍在挖掘利潤，Alphabet 仍公布「其他賭注」的營收和虧損，例如醫療保健公司 Verily 和網路服務供應商 Fiber。「其他賭注」第一季營收 1.5 億美元，營業虧損 5.71 億美元。先前 Alphabet 將家居產品 Nest 銷售額歸在此類，這也說明了為什麼營收自去年第四季的 4.09 億美元降了下來。

谷歌的流量購買總成本達到 62.8 億美元，佔谷歌廣告收入的 24％，年成長 22%。（包括向使用其服務的蘋果等電話製造商支付的資金，使用如搜索等服務）在電話會議上，該公司財務長 Ruth Porat 表示，這樣的增長反映出行動搜尋和程式化廣告有更高 TAC 的事實。但他稱，TAC 佔其網站收入的比例將在第二季度開始「放緩」。

Alphabet 的營業費用為 107 億美元，年增 27%，Porat 指稱主要是因為研發費用增加。同時，其應計資本支出為 77 億美元，是 2017 年同期支出的三倍，Porat 則稱這大幅度激增是因為公司用 24 億美元買下了紐約市的雀兒喜市場大樓，以及建造數據中心上的投資金額。

「我們在谷歌的設備支出，主要是因購買了雀兒喜市場大樓，這反映出我們看到好機會，所以認為擁有它比租下它更好。」

Pichai 和 Porat 也提出了有關歐洲即將實行的 GDPR 隱私規則的問題（該公司告訴投資者不要擔心，因為公司已花了 18 個月的時間準備 5 月 25 日的變更）以及 YouTube（他們表示繼續推動其網站收入） 。