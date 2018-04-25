港交所開大門打強心針 生技股強漲慶賀、漲幅居上市櫃之冠

香港交易所 24 日正式對尚未獲利的生技公司開大門，至少有一項核心產品進入第二期或第三期臨床試驗，就能赴港上市，新規將於 30 日生效，為生技股注入強心針，今日類股反彈幅度居上市櫃之冠，佐登 - KY(4190)、泰福 ( 6541 )、濟生( 4111 ) 漲停，保瑞 ( 6472 )、和康生( 1783 )、安成藥( 4180 ) 等漲幅也超過 7%。港交所 24 日公布「新興及創新產業公司上市制度」諮詢總結，只要生技公司預期市值超過 15 億港元，從事核心產品研發至少 12 個月，且至少有一項核心產品已通過概念階段進入第二期或第三期臨床試驗，就能申請赴港上市，首批企業最快可在 6、7 月依據新制度上市。



生醫業界指出，台灣具備技術、人才等優勢，香港可吸納全球資金，且面向中國大陸市場，加上本益比較台灣高，對台灣最有吸引力。藉由國際化的資本市場，會引起更多的國際醫藥、創投等大咖關注，對台灣的生技產業來說，也是機會。



不過，想要赴港掛牌的新創公司，如果只是在台灣做臨床實驗，甚至是取得台灣上市許可，若無法獲得專業投資的法人青睞，甚至出具報告推薦，在港交所 IPO 應該很難脫穎而出。



今年獲利具高成長機會的佐登、保瑞等，盤中股價也全面大漲。保瑞今年 2 月完成收購美國 Impax 旗下益邦製藥，代工訂單已從 3 月出貨 Impax，法人預估，月營收可望一舉跳高至 8、9000 萬元，由於益邦淨利率可望高於平均，全年 EPS 不排除挑戰 4 元，業外也有機會認列廉價購買利益。



今年營運有望翻轉向上，中國市場今年起將大規模推進舊課程勾兌高單生美課程，加上單店門市效益提升、多元產品推出，中國店均營收今年力拚年增二～三成，台灣市場維持雙位數成長，全年營收成長有望從二成起跳，獲利成長幅度更不亞於營收。







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