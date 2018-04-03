佐登-KY 2月轉虧因門市春節店休 3月回溫 4、5月迎母親節旺季

美容連鎖通路佐登 - KY(4190-TW) 公告 2 月自結獲利數字，合併營收 1.39 億元，年減 9.1%，單月自結稅後淨損 2300 萬元。佐登 - KY 表示，虧損主要受到農曆春節門市店休及中國春運影響出貨，但是 3 月已重回成長獲利軌道，4、5 月更將迎接母親節旺季。

佐登 - KY 近期股價走勢強勁，從 66 元附近一路飆升，最高來到 80 元，波段漲幅達 21%，也因此遭主管機關要求公佈自結獲利，不料今年 2 月單月卻出現由盈轉虧。

佐登 - KY 表示，3 月營運已重回成長軌道，也可望重回獲利水準，同時為了迎接接下來的母親節旺季大檔期，也在產品方面進行調整，推出黑耀面膜組與 30 年週年慶精選禮盒組，另外也特別因應空氣汙染問題推出了最新的森呼吸養護新課程。

至於在中國直營門市部分，佐登 - KY 表示，將引進女性週邊商品以提高單店營收，預計在 4 月活動檔期中增加銷售一系列女性貼身衣物，首波將引進負離子調整塑身衣，讓會員除了全身保養護理課程及產品外，也能透過負離子調整塑身衣維持體態。

另外在台灣及中國的營運模式也有所調整，佐登 - KY 表示，台灣地區將開放加盟，是 30 年來首次開放，希望藉由開放加盟方式將佐登妮絲獨步市場之 SPA 技術與高品質產品可以服務更多會員，中國地區則透過授權區域代理權，拓展在中國產品銷售業務並提高品牌知名度。