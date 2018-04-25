積極引進民間資金 財政部釋2000億元公共建設投資商機

財政部今 (25) 日宣布，為了積極行銷及媒合民間企業參與公共建設商機，將於 2018 年 6 月 29 日舉辦民間參與公共建設招商大會，釋出逾新臺幣 2000 億元公共建設投資 81 案，投資金額前十大案件均逾 1600 億元，包括促參、招標設定地上權、公辦都市更新等。

財政部表示，行政院長賴清德於加速投資臺灣專案會議裁示，引進民間資金投入公共建設，以減輕政府財政負擔，財政部彙整推出 2018 年下半年及 2019 年上半年民間投資公共建設 81 案，投資金額前十大案件即逾 1,600 億元，包括促參、招標設定地上權、公辦都市更新、捷運沿線及商港與高鐵站區土地投資開發等投資類型。

其中，較受矚目案件包括臺北車站特定專用區 C1/D1(東半街廓) 土地開發案 (580 億元)、高雄市多功能經貿園區特貿三都市更新案 (200 億元)、高雄市成功園區基地開發案 (164 億元)、高速鐵路台中車站地區新高鐵段 69、70 及 71 地號事業發展用地開發經營案 (147 億元)、林口國際媒體園區招商案 (142 億元)、臺中市運動休閒園區多功能體育館暨停車場新建營運移轉案 (125 億元)。

另有 30 件民間投資金額低於 1 億元的案件，包括文教設施、交通建設、勞工福利設施、運動中心、環境污染防治設施、觀光遊憩設施、社會福利設施及農業設施等。