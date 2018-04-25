3月營業氣候測驗2升1降 服務業創7個月來高點

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 3 月營業氣候測驗點調查，製造業為 100.05 點，月增 1.81 點，服務業也增加 1.23 點至 94.39 點，並創 7 個月來高點，僅營建業為連續 2 個月下跌至 98.09 點，月跌 3.73 點。

台經院院長林建甫表示，由於全球景氣復甦、原物料價格續強、新興科技應用帶動，以及機械設備需求暢旺等因素，3 月出口和外銷訂單金額再創新高，製造業廠商對當月景氣看法轉好。

然而，國際品牌手機銷售低迷、新機動向未明、中美貿易摩擦不確定性等問題，皆影響廠商對於未來半年景氣看法偏向持平。

不過，在國內景氣穩定成長下，拉抬零售業及餐旅業對未來半年景氣看法；至於營建業，因公建計畫內容審議和可行性評估作業的變數尚存，加上買賣雙方對於房價看法仍有落差，影響廠商對未來半年景氣看法。

在製造業調查上，廠商認為當 (3) 月景氣「好」的比率為 49.7%，較上月增加 35.0 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率為 10.1%，月減多達 31.4 個百分點，其中，以電子機械業、機械設備製造修配業和化學工業看好比例較高。

不過，對於未來半年，看好的製造業廠商大減 19.9 個百分點至 29.8%，看壞比則減少 1.4 個百分點至 7.1%，多以持平看待。

在服務業調查部分，對當 (3) 月景氣看好比例較高者為證券業，至於未來半年則以運輸倉儲業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。

營造業方面，3 月營造業者對未來半年看好的比例較 2 月下滑，主要是因公建計畫內容審議與可行性評估作業的變數尚存，且儘管為配合建商在大肆購地與提前搶照之後衍生的新增建築工程項目將陸續啟動，但實際執行進度仍需視市況而定。

至於不動產業，由於年前剛性買盤往後遞延，加上產業進入傳統 329 檔期旺季所致，使 3 月房市交易量較 2 月大幅走升，然而，未來半年仍有將近 70% 廠商看法較為持平。

台經院說明，主要是因房價變動幅度縮小，買賣雙方處於互磨耐心的階段，賣方不願再降價、買方則不想多加價，買賣雙方拉鋸的心態將使短期內房市依舊處於盤整調整階段。