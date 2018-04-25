台經院3月製造業與服務業營業氣候測驗點皆轉升 營建業連2月下跌

受惠於全球景氣復甦、原物料價格續強、新興科技應用帶動，以及機械設備需求暢旺等因素，令 3 月出口與外銷訂單金額再創新高，半導體設備進口年跌幅縮小，使得資本設備進口年增率轉正。電子零組件業受到工作天數恢復正常、特殊運用晶片需求增加、客戶端庫存調整已進尾聲，拉貨力道開始增強，使得製造業廠商對於當月景氣看法轉好，然蘋果手機銷售低於市場預期、新機動向未明、中美貿易摩擦不確定性等問題，皆影響廠商對未來半年景氣看法；服務業方面因國內景氣穩定成長，就業市場改善，民眾所得水準與消費力皆有所提升，加以業者積極促銷與進行產品結構調整，拉抬零售業及餐旅業對未來半年景氣看法；營建業方面因公建計畫內容審議與可行性評估作業之變數尚存，加上買賣雙方對於房價看法仍有落差，影響廠商對未來半年景氣看法。根據台經院調查結果，3 月製造業與服務業營業氣候測驗點皆由下滑轉為上升：營建業則為連續二個月下跌的態勢。在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2018 年 3 月問卷結果顯示，認為當 (3) 月景氣為「好」比率為 49.7%，較上月 14.7% 增加 35.0 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 10.1%，較上月 41.5% 減少 31.4 個百分點，其中以電子機械業、機械設備製造修配業與化學工業看好比例較高；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 49.7% 減少 19.9 個百分點至當月的 29.8%，看壞比率由上月的 8.5% 減少 1.4 個百分點至當月的 7.1%，製造業廠商對未來半年景氣多以持平看待。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過台經院模型試算後，2018 年 3 月製造業營業氣候測驗點為 100.05 點，較上月修正後之 98.24 點增加 1.81 點。



在服務業調查部分，對當 (3) 月景氣看好比例較高者為證券業；在未來半年看法的部分，除運輸倉儲業看好比例較高外，其餘產業多以持平看待。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後， 2018 年 3 月服務業營業氣候測驗點為 94.39 點，較上月修正後之 93.16 點增加 1.23 點。



在營造業方面，由於公共工程執行面相對順遂，建築工程更是如火如荼的進展，因此 2018 年 3 月營造業景氣以好轉視之。而 3 月營造業者對於未來半年看好的比例較 2 月下滑，主要係因公建計畫內容審議與可行性評估作業之變數尚存，且儘管為配合建商在大肆購地與提前搶照之後衍生的新增建築工程項目將陸續啟動，但實際執行進度仍需視市況而定。



而不動產業方面，2018 年 3 月房市交易量較 2 月大幅走升，排除工作天數因素外，主要係因年前剛性買盤往後遞延，加上產業進入傳統 329 檔期旺季所致。而未來半年仍有將近七成的廠商看法較為持平，主要是由於房價變動幅度縮小，買賣雙方處於互磨耐心的階段，賣方不願再降價、買方則不想多加價，買賣雙方拉鋸的心態將使短期內房市依舊處於盤整調整階段。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 3 月營業氣候測驗點為 98.09 點，較 2 月之 101.82 點下跌 3.73 點，為連續第二個月下跌的態勢。



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