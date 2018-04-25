GIS-KY抗跌有撐 多方權證買盤湧出 高居認購人氣第一

在大型權值股和蘋概股殺盤壓力減緩下，台股加權指數今 (25) 日開低，一度跌近百點後，隨即收斂跌勢，其中，GIS-KY(6456-TW) 雖走在平盤下但賣壓有限，觀察到其認購成交金額開盤半小時已逼近 5000 萬元，高居認購人氣第一，顯然近期的利多消息加持，讓多方對其後市抱持信心。

蘋果新款 iPhone 傳言不斷，凱基投顧分析師郭明錤出具最新報告指出，新款 iPhone 的外掛式觸控模組 (CGS) 可能會再額外增加一片薄膜感應器，預估 CGS 單價可望再提升 15-25%，且因貼合程序變複雜，若良率好，將有助模組供應商 GIS 獲利表現。

郭明錤分析，除既有的 x-y 觸控薄膜感應器外，新款 iPhone 的 CGS 可能會再增加新薄膜感應器，是為創造更多新使用體驗。

另一方面，GIS 董事會日前決議去年度盈餘每股擬配發 9 元現金股利，是歷年新高，以昨日收盤價 186 元計算，現金殖利率近 5%，也為股價提供一定的支撐。

由於 GIS 後市偏多，在近期大盤重挫之際相對有撐，吸引認購投資人積極搶進，除了昨日已爆出 1.3 億元的成交量，今日早盤交易不到半小時已衝高至近 5000 萬元，若投資人看好其後市，可留意 GIS 中信 7B 購 01(074071-TW)、GIS 兆豐 7B 購 04(077420-TW) 和 GIS 統一 7B 購 01(077396-TW)。