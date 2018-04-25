曾帶領公司扭轉頹勢 Adidas高層卸任 股價小跌

著名運動品牌阿迪達斯 (Adidas)(ADDYY-US) 先前勉力扭轉美國市場的頹勢，但帶領這次轉變的高層卻將卸任。

阿迪達斯表示，現年 59 歲的 Mark King 辭去阿迪達斯北美公司總裁職務，並將於 7 月 1 日起由現年 43 歲的 Zion Armstrong 接任。Armstrong 自 2015 年 6 月起與 King 一起擔任該部門的總經理。King 在未來幾年將繼續擔任顧問一職。

阿迪達斯股價週二（24 日）收盤下跌 3.75% 來到 124.02 美元。

Adidas 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

多年經營包括 TaylorMade 品牌等高爾夫球事業的 King，接任了當時北美市場相對不利的阿迪達斯。當時的阿迪達斯在美國已失去了方向，除了無法於 Nike (NKE-US) 競爭，市佔更是被 Under Armour (UAA-US) 等新興企業受吞噬。

為了重新獲得市佔，King 推動了更積極地參與大學運動服飾，這是一項更大的努力，以吸引年輕消費者。阿迪達斯還成功推出了像 Stan Smith 網球鞋這樣的複古風格球鞋，並與嘻哈藝術家 Kanye West 展開合作，去年北美銷售額成長了 35%。

阿迪達斯近期陷入了對大學籃球的腐敗調查中。阿迪達斯的女發言人表示，King 的離職與調查或任何不當行為無關。