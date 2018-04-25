蘋果3日蒸發640億美元 華爾街全面恐慌 專家：晶片產業走跌前兆

主要 iPhone 供應商台積電下修財測，引發市場對蘋果股票的擔憂，這也可能預示科技股帶動的漲勢就要消失。

至週一以來蘋果三個交易日累計跌 7.1%，蒸發 639 億美元。

台積電下修第二季營收預期為 78 億美元至 79 億美元，低於華爾街估計的 88 億美元，且台積電將此歸因於手機部門的「需求疲弱」。

GBH Insights 分析師 Daniel 週二表示，「越來越接近下週蘋果公布三月一季 (FY2Q18) 的財報，華爾街已經進入『全面恐慌模式』，因為蘋果的亞洲供應鏈指出 6 月份 iPhone 出貨量趨勢遠低於預期。」

一名產業資深分析師認為，台積電糟糕的財測是晶片產業和股市走跌的前兆。

High Tech Strategist 編輯 Fred Hickey 表示，「台積電的預警恐怕會毀了半導體產業的漲勢，半導體產業是整個股市的領先指標，過去兩年來一直保持相對強勢，此外，現在是蘋果 (價值最高的股票) 與其供應商的開放季。」

華爾街立刻做出反應，大砍對蘋果 iPhone 的預期。在台積電預警後一天，摩根士丹利就將 6 月一季的 iPhone 單位估計自 4050 萬支下修至 3400 萬支，遠低於近日平均預期的 4300 萬支。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示，「我們預期蘋果在 3 月當季的財報會符合預期，但對 5 月 1 日的獲利保持謹慎，因為共識預期 6 月一季的結果將遭下修。蘋果宣布的資本收益消息可能只是炒話題這種性質，尤其如果前瞻性估值遭大幅下修的話。」

另一家蘋果重要供應商週一也大幅下修 6 月一季的財測。位於奧地利的 AMS 是 iPhone X 使用的光學傳感器供應商，該公司預計第二季銷售額將介於 2.2 億美元至 2.5 億美元之間，比第一季下降近 50％。

AMS 投資者關係負責人 Moritz Gmeiner 表示，「我們無法討論具體的客戶，但我們看到大型智慧手機項目的業務大幅減少，這對消費者業務和整個公司產生了強大的衝擊。」

華爾街將這兩家供應商疲弱的財測歸咎於 iPhone X 的需求表示太糟糕，因此摩根大通估計，其他半導體供應商 6 月財報也會低於預期。

無線半導體分析師 Bill Peterson 週二表示，「台積電 6 月一季得財測和 AMS 的財測進一步證實蘋果需求下降（ iPhone X 的需求尤其疲弱）。因此，我們認為 6 月一季營收和 EPS 的共識估計太高了，所以我們調降了對追蹤範圍內無限半導體產業的估計。」

瑞穗證券週一估計，2018 年下半年新款 iPhone 較高階機種的需求將大幅下降。瑞穗估計，今年下半年 iPhone 產量將年減 2%，其中新機種和 X 的下一代則年減 15%。

蘋果沒有對媒體要求做出立即評論。