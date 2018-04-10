製鞋三雄首季營收出爐 豐泰年成長9.63%表現最佳

製鞋業三雄首季營收出爐，包括寶成 (9904-TW) 及豐泰 (9910-TW) 都較去年同期成長，而鈺齊 (9802-TW) 第 1 季營收 21.63 億元年減 8.25%，則因客戶指定交期及船期安排等因素，導致產銷落差較為明顯。

其中以豐泰首季營收年成長 9.63% 表現最佳。

鈺齊 3 月營收為 5.8 億元，月減 13.1%，年減 11.37%，第 1 季營收 21.63 億元，季減 21.35%，年減 8.25%。鈺齊指出，3 月營收呈現年減及月減，除 3、4 月原本即屬於春夏、秋冬之季節交替因素外，主因仍是客戶指定交期及船期安排等因素，造成產銷落差較為明顯，且導致 3 月營收遞延認列。

而今 (10) 日公布營收的寶成，3 月營收 251.22 億元，月增 23%，年增 7%。第 1 季營收為 673.15 億元，季減 7.3%，年增 2.7%，主係由於寶成工業持股 49.99% 之重要子公司裕元工業 (0551-HK) 的營運較去年同期保持增長。

豐泰 3 月營收為 56.62 億元，月增 46.93%，年增 12.24%，首季營收為 148.21 億元，季減 5.37%，年增 9.63%。