亞德客-KY首季獲利年增40% 每股盈餘4.65元 創歷年同期新高

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 公布首季季報數字，受到市場整體需求回升，單季毛利率維持在 50% 以上，獲利則年增 40%，每股盈餘達 4.65 元，優於市場預期，並創歷年同期新高。亞德客指出，公司持續拓展品牌形象、開發新產品及新客戶以提高市場占有率，來自各行業的訂單均持續成長，公司亦不斷優化生產效率及經濟規模來提升利潤率，惟第一季毛利率較上季降低 1%，主要係因 2 月份中國過年假期使工作天數減少，導致單位生產成本提高。



亞德客第一季營收為人民幣 7.83 億元，較去年同期增加 26%，若以新台幣計價為 36.1 億元，年增 28%，毛利率為 50.08%，較去年同期增加 22%，營業利益率為 28.31%，較去年同期增加 22%，稅前淨利為 10.99 億元，年增 31%，稅後淨利為 8.79 億元，年成長 40%，EPS 為 4.65 元，優於市場預期，也較去年同期及上季 3.5 元及 4.34 元成長。



亞德客今年兩岸三地資本支出 38 億元，台南廠主要生產高端氣動元件產品，2017 年虧損 2 億元，不過今年 3 月已有 2000 多萬元的獲利，預估 2018 年獲利 3-5 億元，2019 年可彌過去 10 多億元虧損。



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