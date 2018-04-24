當沖降稅延長添變數 財政部籲各黨團支持完成立法 避免衝擊台股

當沖降稅上路添變數，財政部今 (24) 日表示，證券交易稅條例第 2 條之 2 修正案因國民黨團提出復議，導致立法院未能於本日函送總統府公布，因當沖降稅措施 4 月 27 日施行屆滿，若修正案總統未能於 4 月 26 日公布施行，自 4 月 28 日起現股當沖將回復課徵千分之 3 證券交易稅，恐引發投資人不確定性臆測，將對台股造成衝擊。

財政部說明，現行證券交易稅條例第 2 條之 2 規定，現股當沖證券交易稅稅率千分之 1.5 租稅優惠期間將於 4 月 27 日屆滿，考量現股當沖降稅實施後，有效帶動市場活絡，基於政策穩定及降低投資人不確定性的臆測，擬具證券交易稅條例第 2 條之 2 修正草案，修正延長現股當沖降稅措施，並基於租稅公平，將證券商自行買賣現股當沖納為降稅適用對象。

修正案於年 4 月 13 日立法院第 9 屆第 5 會期第 8 次會議三讀通過，延長證券商受託買賣現股當沖證券交易稅稅率千分之 1.5 至 2021 年 12 月 31 日，並增列證券商自行買賣現股當沖為減半課徵證券交易稅適用範圍。

財政部指出，若修正條文未能於 4 月 28 日生效施行，則自該日起至修正條文生效日間的現股當沖，將回復課徵千分之 3 證券交易稅，增加投資人交易成本，將不利資本市場發展，進而影響投資人對台股市場的信心、對交易量造成衝擊。

此外，衍生條文經總統公布生效後，也須就已徵稅款辦理退稅作業，為了避免徒增徵納雙方困擾，財政部呼籲立法院各黨團支持本法案完成立法程序，以利公布施行，讓政策延續推動。