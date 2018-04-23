亞德客首季EPS挑戰4.5元 Q2旺季面臨原物料上漲影響 股價開漲走跌

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 法說會後，法人認為，亞德客第一季因工作天數減少，毛利率將自上季 51.2% 下滑，而儘管第二季進入傳統旺季，但卻面臨原物料上漲影響，使得今天股價開漲後出現較大賣壓，盤中跌幅逾半支停板，直逼季線關卡支撐。亞德客首季合併營收人民幣 7.83 億元，年增 26.06%，折合新台幣 36.1 億元，年增 28.34%，因第一季有大陸 2 月春節連續假期長達 10 天，單位生產成本增加，毛利率下降，不過仍可維持 50% 以上，法人預估亞德客第一季 EPS 可達 4.5 元左右。



亞德客今年兩岸三地資本支出 38 億元，台南廠主要生產高端氣動元件產品，2017 年虧損 2 億元，不過今年 3 月已有 2000 多萬元的獲利，預估 2018 年獲利 3-5 億元，2019 年可彌過去 10 多億元虧損。



亞德客過去微型線軌 80%-90% 自給自足，今年 4 月開始對既有客戶選擇性供應，預估營收貢獻達 10 億元，明年除微型線軌外，一般型線軌也會開始生產。以設備產能來看，年底線軌產能可達 12-15 億元，明年可達 30 億元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』