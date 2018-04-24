【港股解碼】平安好醫生首日招股近千億孖展額 位列新經濟股第二

獨角獸平安好醫生(01833-HK) (平安健康醫療科技)23日首日公開招股，市場反應熱烈。據星島日報報導，10家證券商於首日共借出955.5億元(港元. 下同)孖展額，相當於其公開發售的超購逾166倍；不過若與2017年騰訊控股(00700-HK) 分拆旗下閱文集團(00772-HK) 上市比較，閱文首日孖展額逾1100億元，仍然保持新經濟股首日公開認購反應最熱熾紀錄，平安好醫生緊隨其後，位列第二。

小投資者於公開招股熱烈認購，港元流動資金亦顯著持續抽緊，24日港元同業拆息全面報升。當中一星期和兩星期拆息均升破一厘，一星期拆息升勢最淩厲，升幅達0.7484個百分點，至1.25429%，甚至高於兩星期拆息1.25143%，和一個月拆息1.22393%；隔夜拆息亦增加至0.50326%。

港元兌美元匯率近中午時分曾報7.844港元，香港上周曾出現的走資情況，港元觸及7.85弱方保證兌換水準；平安好醫生本周開始公開招股，令形勢暫時逆轉。

新經濟股繼續受到投資者熱烈追捧，平安好醫生作為全國最大規模互聯網醫療平臺，平均月活躍用戶達3290萬名，為行業獨角獸；早已獲得不少著名機構投資者投資，如Blackrock、加拿大退休基金等，散戶亦自然跟風爭相認購。部分證券行更預測失誤，預留的孖展額度更不足應對熱熾需求，需要臨時提升額度，並有多家證券行於首日招股已錄得逾百億元孖展額。輝立證券企業融資副經理陳英傑稱，該行初步預留100億元孖展金額，至23日已超額借出116億元。信誠預留孖展額度較大，達140億元，聯席董事張智威首日已借出110億元，暫時難定論最終會否較閱文遜色。不過現時的投資環境與去年得確有所差異，2017年閱文招股前有眾安(06060-HK)護航，後者首日股價升9.21%，大家同屬互聯網新經濟企業，令投資者興趣大增。不過隨後閱文、雷蛇(01337-HK)及易鑫(02858-HK)這些新經濟股，上市後後勁不繼，令投資者對新經濟股也有所顧慮。

耀才證券最勇進，早前揚聲最多會預留500億元孖展額予平安好醫生，行政總裁許繹彬表示，平安好醫生招股反應較閱文好；不過現時息率已較去年有所上升，銀行借貸亦略為緊張。該行錄得的頭槌飛暫為50張。

多家銀行券商亦趁著這之大型招股，向投資者提供優惠搶客，包括中銀、匯豐、大新及永隆，其中匯豐提供的借貸息率低至1.25%至1.45%，中銀和大新均提借低過2%息率。

平安好醫生董事長兼首席執行官王濤23日出席投資者推介活動時稱，平安好醫生是世界上獨一無二的生意模式，基石投資者非常支持是次上市計畫，對認購充滿信心。

作者：周燕芬

獨角獸平安好醫生(01833-HK) (平安健康醫療科技)23日首日公開招股，市場反應熱烈。據星島日報報導，10家證券商於首日共借出955.5億元(港元. 下同)孖展額，相當於其公開發售的超購逾166倍；不過若與2017年騰訊控股(00700-HK) 分拆旗下閱文集團(00772-HK) 上市比較，閱文首日孖展額逾1100億元，仍然保持新經濟股首日公開認購反應最熱熾紀錄，平安好醫生緊隨其後，位列第二。

小投資者於公開招股熱烈認購，港元流動資金亦顯著持續抽緊，24日港元同業拆息全面報升。當中一星期和兩星期拆息均升破一厘，一星期拆息升勢最淩厲，升幅達0.7484個百分點，至1.25429%，甚至高於兩星期拆息1.25143%，和一個月拆息1.22393%；隔夜拆息亦增加至0.50326%。

港元兌美元匯率近中午時分曾報7.844港元，香港上周曾出現的走資情況，港元觸及7.85弱方保證兌換水準；平安好醫生本周開始公開招股，令形勢暫時逆轉。

新經濟股繼續受到投資者熱烈追捧，平安好醫生作為全國最大規模互聯網醫療平臺，平均月活躍用戶達3290萬名，為行業獨角獸；早已獲得不少著名機構投資者投資，如Blackrock、加拿大退休基金等，散戶亦自然跟風爭相認購。部分證券行更預測失誤，預留的孖展額度更不足應對熱熾需求，需要臨時提升額度，並有多家證券行於首日招股已錄得逾百億元孖展額。輝立證券企業融資副經理陳英傑稱，該行初步預留100億元孖展金額，至23日已超額借出116億元。信誠預留孖展額度較大，達140億元，聯席董事張智威首日已借出110億元，暫時難定論最終會否較閱文遜色。不過現時的投資環境與去年得確有所差異，2017年閱文招股前有眾安(06060-HK)護航，後者首日股價升9.21%，大家同屬互聯網新經濟企業，令投資者興趣大增。不過隨後閱文、雷蛇(01337-HK)及易鑫(02858-HK)這些新經濟股，上市後後勁不繼，令投資者對新經濟股也有所顧慮。

耀才證券最勇進，早前揚聲最多會預留500億元孖展額予平安好醫生，行政總裁許繹彬表示，平安好醫生招股反應較閱文好；不過現時息率已較去年有所上升，銀行借貸亦略為緊張。該行錄得的頭槌飛暫為50張。

多家銀行券商亦趁著這之大型招股，向投資者提供優惠搶客，包括中銀、匯豐、大新及永隆，其中匯豐提供的借貸息率低至1.25%至1.45%，中銀和大新均提借低過2%息率。

平安好醫生董事長兼首席執行官王濤23日出席投資者推介活動時稱，平安好醫生是世界上獨一無二的生意模式，基石投資者非常支持是次上市計畫，對認購充滿信心。

作者：周燕芬

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