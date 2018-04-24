川普的股市成績單：像甘迺迪而不是雷根

由於美國稅改等政策上的相似性，已經有許多市場分析將川普與雷根相比較。但從股票市場的角度看，川普做的「貢獻」可能與另一位美國前總統更相似。

此前 CNBC 曾刊文援引 Altaira Capital 合夥人 Ralph Acampora 稱，川普任期一年以來的股市與雷根總統時代非常類似，並得出目前美股市場可能面臨大麻煩的結論。

然而，Global Macro Monitor 對比了川普擔任總統以來標普 500 指數的走勢和雷根總統時代的股指走勢，發現有近 40% 的差距：

（本文圖片均來自 Global Macro Monitor）

但如果對比甘迺迪總統任期內的股指走勢，契合度卻相當之高，偏差僅 85 個基點：

當然，從對比圖上來看，GMM 的分析結論仍然與 Ralph Acampora 差不多：美股可能面臨大麻煩。如果股指走勢接下來繼續與甘迺迪時代高度契合，驟跌也許不遠了。

如圖所示，雷根時代大選日後的第 18 天，標普 500 指數漲到階段峰值，漲幅為 8.9%，隨後的 430 個交易日中下跌了 27.15%，並於 1982 年 8 月 12 日觸及階段底部。牛市在此後才真正開啟，從那時起一直到雷根兩屆總統任期滿，標普 500 指數上漲超過 179.86%。

在雷根任期的前 18 個月中，股市波動性主要歸因於貨幣政策偏緊、經濟深度衰退以及利率波動性較高。

從宏觀基本面因素來比較川普和雷根當選總統時的大環境，差別也非常大，GMM 總結稱，雷根時代的宏觀助力因素恰恰是川普的阻力，並預計川普時代的美國股市不太容易重現所謂的「雷根牛市」：

除此之外，GMM 還提醒了美朝關係對市場帶來的風險，雖然近日雙方高層正在計劃舉行美朝對話，北韓上周的聲明也顯示美朝關係看上去有破冰跡象，但是否能夠達成當年雷根和戈巴契夫那樣的突破還尚未可知，而市場可能還沒有為「意外風險」定價。

『新聞來源／華爾街見聞』