Tableau 發佈新訂閱授權方式 幫助組織將分析擴展到覆蓋全體員工

華盛頓州西雅圖 2018 年 4 月 24 日電 / 美通社 / -- Tableau Software（紐交所代碼：DATA）今日宣佈推出一系列新授權方式，將新分析功能和現有分析功能組合為適合組織中所有人員使用的套件，且無需受限於技能水平。各類型組織現在可通過新的方式購買和擴展一流的 Tableau 分析平台，以最優性價實現關鍵目標，即讓每個人都能夠使用數據，從而打造出數據驅動型企業。Tableau Creator、Explorer 和 Viewer 訂閱採用定制方式，將深奧複雜的分析和極為簡單的操作融為一體。每位客戶都可根據整個組織的具體需求進行選擇，組合出一套適合自己的分析功能。這些新推出的價格授權方式涵蓋大量強大功能，包括使用數據，對甄選出的數據源進行臨時分析，準備和開發高級分析等。同時還包括新發佈的數據準備應用程序 Tableau Prep，新的 Web 製作功能，以及備受讚譽的 Tableau Desktop。客戶可以選擇本地或雲端的工作環境。客戶可將目前安裝的 Tableau Server 和 Desktop 遷移到今天的 Tableau 2018.1 發佈活動中推出的新訂閱授權方式。完成遷移後，管理員將能夠為組織中的每個人分配具體選項 -- Creator、Explorer 或 Viewer，從而完成轉換。



Tableau 首席執行官 Adam Selipsky 表示：「客戶的數據量正在以前所未有的方式加速增長，查看和理解數據比以往任何時候都更加重要。專業分析師、教師、醫生、項目經理、營銷人員、銷售員、開發人員、生產線工人、招聘人員 -- 每個人都需要使用數據來提高決策質量。各類型的組織亟需提高全體員工的能力，從而增加收入、降低成本、改善服務質量、提高生產效率、發現重大科技突破，甚至拯救生命。我們的新授權方式有助於在整個組織全面普及分析，使這些組織能夠為每位員工定制分析功能。」







適合每個人且價值突出的授權方式



Tableau 新推出的定制授權方式旨在實現更多價值，Tableau Creator 是其中的首推授權方式，它可為分析師和高級用戶提供全面的分析功能。針對希望擴展分析的組織，Tableau Explorer 讓用戶能夠對受管控數據進行自助式分析，而 Tableau Viewer 則能夠幫助使用頻率較低的用戶查看其他用戶創建的儀表板和可視化。Tableau 的新授權方式可在本地、公有雲端或通過 SaaS 實施，幫助客戶輕鬆入門和擴展。這些授權方式共同構成了一款完整的端到端平台，並且沒有隱藏費用。







Tableau Creator



Tableau Creator 提供 Tableau 平台的全部功能。它整合了可以為端到端分析工作流提供全程支持的一系列產品，涵蓋直觀的可視化數據準備、基於 Web 和 Desktop 的強大分析、安全協作等功能，幫助人們更快發現見解。它包括 Tableau Desktop 和（無需額外付費的）Tableau Prep，後者是一款新型數據準備產品，用於幫助客戶準備分析所需的數據。另外還包括一個 Tableau Server 或 Tableau Online 許可證，讓用戶發佈和共享自己的工作內容。







Tableau Explorer



如果客戶希望實現受管控的自助式分析，Tableau Explorer 是完美的選擇。它讓用戶可以根據受管控的數據源創建新儀表板，與其他用戶協作，並通過訂閱和通知隨時瞭解數據狀況。借助此授權方式，用戶能夠探索可信數據，創建自己的定制內容，進行數據共享和協作，通過數據驅動型通知關注重要數據點；這些操作均可在用戶自己的 Web 瀏覽器中輕鬆便捷地完成。







Tableau Viewer



借助 Tableau Viewer，各類型組織可以通過經濟實惠的方式進行擴展，讓全體員工都能獲得數據和分析的價值。借助安全且易於使用的平台上，擴展部署內的用戶可與其他人創建的儀表板和可視化進行交互，根據可信內容進行數據驅動型決策。客戶可以通過移動設備和 / 或 Web 查看和篩選儀表板、接收和管理儀表板訂閱、接收數據驅動型通知。



Tableau 為各種組織提供了靈活的方案，讓他們能夠選擇 SaaS、本地、公有雲或混合解決方案，實現為單個分析師或大型企業進行部署，並能夠選擇一系列訂閱方案，從而做到在需要的時間，購買需要的功能。同樣，Tableau 新推出的定制型授權方式讓用戶通過靈活、易於加速、便於擴展的方式充分利用分析。整個組織目前能夠根據每個角色需要的功能進行靈活授權，並支付合理的許可費。這樣能夠降低前期投資，以前所未有的輕鬆方式在整個組織擴展一流的商業智能。



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