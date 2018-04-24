建立當責及誠信文化 聯航CEO不領紅利 董事長即將換人

聯合航空 (UAL-US) 2017 年多災多難，不但公關危機處理不當，連運送寵物都會導致死亡，為此聯航 CEO 的薪水被砍逾半，就連集團董事長也換人做做看。該公司 23 日向監管機關申報文件中透露了這些訊息。

文件顯示，聯航 CEO Oscar Munoz 2017 年的薪水僅接近 2016 年的一半，為 956 萬美元。不過 Munoz 致信給全體員工強調，這是他主動建議公司的薪酬委員會不要發給他紅利的。

在信中，Munoz 說：「我覺得有必要給全體同仁一個明確的訊息，也就是在我們打造一支聯航團隊的過程中，建立當責和誠信的文化至關重要。」

他說，「我們在 2017 年取得了驚人的成功，但也遭遇一些挫折。」

該公司的母公司 United Continental Holdings 也將換上新的董事長。該公司在申報文件中表示，現任董事長加拿大航空前 CEO Robert Milton 將不會尋求連任；另一位董事會成員 Laurence Simmons 也未尋求連任，董事會成員將從 16 人減少到 14 人。

2017 年 4 月，由於亞裔乘客杜成德 (David Dao) 因拒絕為聯航通勤員工騰出空間而遭強拖下機後，該航空公司面臨諸多挑戰。接連發生數起寵物在飛機上死亡，其中包括一隻上個月被塞入頭頂行李艙的法國小鬥牛犬。該航空公司的積極擴張計畫也在今年稍早時讓投資人退避三舍。

不過上周公布的財報獲利優於預期，似乎緩和了一些擔憂。今年以來，該公司股價已上漲逾 4%。相比之下，競爭同業美國航空 (AAL-US) 股價下跌 10% 以上，達美航空 (DAL-US) 股價下跌 2.5%。