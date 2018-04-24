兆豐金挾三大利多 法人喊買調升目標價

兆豐金 (2886-TW) 因坐擁已結清紐約分行罰款等三大理由，法人對營運看法轉趨正面，元大投顧表示，預估兆豐金今 (2018) 年獲利可望上調 5%，且預估該公司今年股價淨值比也由 1.1 倍上調至 1.2 倍，今年股東權益報酬率可望分別重回 10%，因此調升兆豐金評等至買進，並將目標價上調至 28.4 元。

元大投顧指出，兆豐金已結清紐約分行違反洗錢防制法法規的罰款；且股東權益報酬率可望在今、明年重回 10% 左右的水準；以及該公司為美國聯準會升息趨勢的關鍵受惠者，因此看好兆豐金營運。

兆豐金今天董事會才將公布股利水準，法人預期該公司將發放現金股利約 1.5 元，隱含約 6% 的股利殖利率。

元大投顧表示，兆豐金因淨利差擴張轉佳，因此對該公司今年獲利預估上調 5%，並將目標價調升至 28.4 元，主要是根據今年預估股價淨值比約 1.2 倍推得。

兆豐金 3 月自結獲利達 28 億元，1、2 月為 23、24 億元，呈現逐月增加，元大投顧認為，這表示兆豐金淨利差擴大、放款成長進一步改善。元大投顧預估，兆豐金今年第一季淨利差將季增 5 個基點至 1.17%。

受惠於外幣放款成長轉強，元大投顧也指出，預期兆豐金今年第一季放款將達「高個位數」的年成長。

此外，兆豐受惠於聯準會升息的程度居同業之冠，因其 2017 年外幣放款佔總放款比重達 35%，高於同業的約 15%。預估美國聯準會每升息 0.25%，其淨利差將擴大約 2 個基點，而元大投顧預期聯準會今年總計將升息 0.75%，這表示兆豐 2018 年獲利可望額外增加 6%。

而兆豐金對興航 (6702-TW) 放款 15 億元的呆帳，在今年第一季已收回 5 億元呆帳，元大投顧預估 2018 年下半年可進一步收回 5 億元，因此，元大投顧將兆豐金今年淨提存費用由 25 億元下修至 20 億元水準。

若投資人看好兆豐金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：兆豐金麥證 77 購 01 (073034-TW)、兆豐金第一 7A 購 01 (071987-TW)、兆豐金麥證 7A 購 01 (077297-TW) 等。