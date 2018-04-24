東元超高功率密度暨智能馬達 漢諾威展亮相吸睛

東元 (1504) 歷經兩年成功研發「超高功率密度暨智能馬達」於 2018 德國漢諾威工業展公開亮相，東原指出，「超高功率密度暨智能馬達」具備高效率、輕量小型化及智能健康管理等特色，符合今年漢諾威工業大展工業 4.0 的主軸，吸引了現場來自全球 75 國、5000 家廠商當中眾多的矚目。東元聯合關企東訊公司，在 2018 德國漢諾威工業大展中共同展出，以智能馬達、機電設備等集團內優質產品，展現技術能力並提供最佳解決方案。而這次展出的明星產品就是首度公開亮相的「超高功率密度暨智能馬達」，不但擁有媲美 IE4 的超高效率，並內建集團相關企業東訊公司開發之智能健康管理系統，提供遠距、即時維保，大量節省維運成本及能耗。



東元電機參展團隊指出，「超高功率密度暨智能馬達」輸出功率達 600 千瓦，重量 2.6 噸，較同框號馬達重量減少 20%，功率密度提升 33%，且內建馬達智慧健康管理系統，集超高功率密度、高效率、智能化、緊湊化的特色於一身，堪稱 2018 東元集團的代表性產品。



另外，此次東元也展出全系列變頻器、伺服馬達、伺服驅動器、電磁開關、減速機等產品。其中，現場更搭建了一座雞尾酒調酒機，機器內部運用數組 Motovario 減速機與變頻器所組合的解決方案，可提供不同口味飲品，為展示現場憑添輕鬆的氣氛。



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