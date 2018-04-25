「新債王」岡拉克：美國通膨還會上升 因此美債不吸引人

有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，儘管 10 年期美債殖利率在 24 日超破 3% 關卡，但數據顯示美國的通膨將持續上漲，因此美債並「不吸引人」。

美債 10 年期殖利率走勢

岡拉克負責監管超過 1190 億美元的資產，周二雙線資本在紐約為客戶舉辦活動，他發表談話指出，核心消費者價格指數和紐約聯準會潛在通貨膨脹指標 (UIG)，皆顯示美國的通膨將上漲，這可能會損害政府債券的價格。

岡拉克表示，聯準會的「量化緊縮」政策是美債殖利率上漲的因素之一，他認為殖利率將持續上漲，因為對沖成本高，外國人不太願意購買美債。

黃金部份，岡拉克指出，黃金價格已停止下跌趨勢，即將突破上行，他說：「這將變得令人興奮...... 大事要發生了。黃金價格在 200 日均線之上，是件非常好的事情。」透過解讀圖表，岡拉克認為，有極大的動能暗示，黃金的價格可能將再上漲 1000 美元。

24 日的黃金價格 (資料來源: goldprice.org)

岡拉克指出，聯準會在新任主席鮑威爾 (Jerome Powell) 帶領之下，對市場變動的敏感度較低，因此他認為鮑威爾不會介入金融市場。

他表示：「聯準會不會拯救市場，除非存在著大問題，股票市場在葉倫 (Janet Yellen) 任職的最後一天達到頂峰，隔天鮑威爾來了。」岡拉克不認為股市下跌是巧合，因為投資者意識到，聯準會不會像 2017 年時的政策一樣，每次美股下跌時，都出手干預。