卡達國家主權債今掛牌 4月初開放以來第一件

櫃買中心今日舉辦卡達國家主權債券上櫃掛牌典禮，此為 4 月初開放外國政府來台發行專業板國際債券的第一件發行案。金管會主委顧立雄致詞表示，卡達政府來臺發行首檔國家主權債券，發行金額為 60 億美元，創專業板國際債券單檔發行金額之歷史新高，是發展國際債券市場之重要里程碑。今日卡達國家主權債券上櫃掛牌典禮，卡達財政部第二首長與第三首長 Mr. Abdulrahman Jolo、Mr. Ali Mohammed Sowaidi，以及卡達財政部首席經濟分析師 Mr. Mohamad Fouad Moabi、金融監督管理委員會主委顧立雄、財政部次長蘇建榮、證期局副局長張振山、外交部亞非司及國經司代表、渣打國際商業銀行總經理林遠棟、德意志銀行台北分行總經理詹翠芳等三十餘位貴賓親臨祝賀。



顧立雄致詞表示，我國國際債券市場已在國際資本市場上建立知名度，截至 107 年 4 月 20 日，我國國際債券發行量已達 656 檔、1,697.59 億美元，並吸引來自 28 個國家及地區之發行人來臺發行國際債券。金管會於 107 年 4 月開放外國中央及地方政府來臺發行專業板國際債券，卡達政府今日來臺發行首檔國家主權債券，並在櫃買中心掛牌交易，發行金額為 60 億美元，更為專業板國際債券單檔發行金額之歷史新高，實為我國發展國際債券市場之重要里程碑。



櫃買中心董事長陳永誠致詞時表示，近年來，台灣的國際債券市場持續推出多項嶄新商品和服務，吸引國際級的金融機構和大型企業來台籌資，為國內證券、金融產業帶來許多商機。我們國際債券的發行程序已與國際市場接軌，審核的發行時程相當有效率，卡達政府本次發行 60 億美元主權債，年期 30 年，票面利率為固定利率 5.103%，信用評等等級為 AA-，就是相當符合國內機構法人需求的優質標的。



卡達財政部次長 Mr. Abdulrahman Jolo 也指出，此次發行成功加深了卡達政府與亞洲投資人以及亞洲資本市場的連結，並大幅提升本檔債券申購投資人的多樣性。相信今天的掛牌典禮只是雙方緊密合作的第一步，我們非常期待雙方合作關係能夠長長久久，並持續深化。



渣打國際商業銀行總經理林遠棟於致詞中表示，從 2018 年開春到現在，渣打銀行在櫃買中心專業板已為阿布達比、卡達、阿拉伯聯合大公國和南韓等地區的法人機構發行七檔國際債，過去一年也陸續幫卡達、挪威、加拿大和印度等不同國家成功在台灣發行國際債，未來將持續努力展現國際級的金融服務水準。



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