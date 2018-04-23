【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到道瓊指數以及蘋果股價大跌之下，使得蘋果概念股再度表現弱勢，終場加權指數下跌 82.25 點，技術面上持續偏向空方，且外資現貨部分持續賣超，建議可利用期貨避險，而外資在現貨部分賣超 122.38 億，合計三大法人現貨淨賣超 137.45 億。

《國際金融市場焦點分析》

週五美債殖利率持續走揚，支撐美元兌主要貨幣再度全線走揚，美元指數收盤大漲站上 90 點大關，而受到通膨數據不佳，以及 BOE 行長卡尼發表偏向鴿派談話，使得五月升息機率跌破 50%，英鎊連續數個交易日滑落，已盡吐本月初以來漲幅；殖利率揚升持續對美股構成壓力，週五在 iPhone 銷售可能令人失望下，蘋果股價下跌 4.1%，也拖累科技股及道瓊指數下跌。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 與非 OPEC 國家的石油部長週五在沙烏地阿拉伯舉行會議，期間川普發布推文指責 OPEC 人為拉高油價，WTI 期貨受到衝擊盤中一度重挫回測 67.5 美元，不過稍後在沙國石油部長否認人為操控後，油價收斂大部分跌幅；美元走強及美債殖利率上揚，加上地緣政治衝突緩和，金價收盤下跌；天氣預報顯示美國中部平原將迎來降雨，小麥期價因此重挫近 3%。

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