美油逼近70美元關口 美國經濟能否承受？

儘管川普發推表示，「OPEC 人為抬高油價不可接受」，布油和美油還是在短線走低後頑強地挺了過來，朝着新的關口前進。WTI 原油現報 67.94 美元 / 桶，逼近 70 美元大關。

回望過去，美油上一次攀上 70 美元高峰，已經是 2014 年的事了。在那之後，油價震盪下行，在 2016 年 2 月跌至 26 美元左右的低谷。但隨著全球經濟復甦，美國失業率下降，再加上 OPEC 與俄羅斯達成的減產協議頗有成效，油價再次被逐步推高。

此前，有業內人士消息稱，沙烏地阿拉伯希望油價漲至每桶 80 美元，甚至 100 美元。但《華爾街日報》分析認為，70 美元的油價對美國經濟而言是一種負擔，目前尚在承受範圍之內，但若繼續攀升，或將為美國經濟招致麻煩。

部分投資者認為，當前的油價區間足以在無需減少需求的情況下提振美國正在復甦的能源產業。面對這樣的想法，上述媒體分析稱，如果原油繼續走高，或將抑制經濟增長。汽油價格上漲，其他能源產品價格隨之走高，進而推高通膨，導致聯準會承壓並更為激進地升息。如此一來，美國經濟增長放緩，本就因貿易戰、波動性而遭受重擊的股市或將再度蒙上陰雲。

凱雷集團研究主管 Jason Thomas 表示，當油價跌破 40 美元，能源行業的金融危機便會開始蔓延。但如果油價繼續上漲，可能提高通膨預期，繼而提高美債殖利率和融資成本。

美債殖利率目前已現高歌猛進之勢。4 月 23 日，10 年期美債殖利率自 2014 年 1 月以來首次升至 2.97% 上方，報 2.9790%。反觀美股，截至上周五收盤已是連跌兩日，道指跌超 200 點。

今年迄今，與頻遭重挫的科技股不同，美股能源股倒是一路表現喜人，累漲 1.5%。單是上個月，漲幅就接近 10%。

但部分產油商已經開始憂慮，油價繼續走高，將會帶來怎樣的影響。Pioneer Natural Resources 公司主席 Scott Sheffield 稱，油價上漲將致使市場轉向新能源，對傳統產油商的需求將走低。

高盛曾預計，今年第一季或將成為自 2010 年第第四季以來全球石油需求增長最為強勁的一個季度。但《華爾街日報》認為，更高的油價或將對此產生威脅。

『新聞來源／華爾街見聞』